¿Alguien dijo nostalgia? La industria de los videojuegos sabe aprovecharse de eso con relanzamientos, remasterizaciones o vigencia comercial en distintas generaciones. Sin embargo, los remakes son tema aparte.

Gracias a todo lo que se puede hacer para mejorar un título que fue exitoso en el pasado, es posible que tenga un desempeño comercial de primera e incluso que tenga mejores resultados y dé más ganancias.

Ubisoft lo acaba de experimentar con Assassin’s Creed Black Flag Resynced y la compañía francesa está feliz con el lanzamiento.

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Ubisoft destaca el potencial de negocio de los remakes en comparación con un videojuego nuevo

Un común denominador en la industria actual es el temor y la incertidumbre por ofrecer algo nuevo. Poner en el mercado una nueva franquicia es difícil pues implica trabajar con el público desde cero. Los editores e inversionistas prefieren ir a lo seguro y es por eso que en años recientes los remakes ganaron popularidad.

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Durante la reciente presentación de su informe financiero correspondiente con el primer trimestre del año fiscal 2027, Frédérick Duguet, director financiero de Ubisoft, destacó el potencial de negocio de los remakes.

Al respecto, señaló que, por ahora, son proyectos que permiten un mejor manejo presupuestal dado sus menores costos de desarrollo. Ya existe una base con el juego original, así que no se empieza desde los cimientos.

Asimismo, mencionó que debido a que el juego ya existe en el recuerdo de los jugadores, se gasta menos en campañas de marketing, pues solo hay que procurar el respeto por la fórmula original y mejorar en áreas específicas. En ese sentido, declaró que un remake ofrece mejores resultados que un juego nuevo.

La era de los remakes y sus grandes resultados en el último año

Ya que Ubisoft tocó el tema de los remakes, hay algunos de ellos que son un éxito rotundo y que demuestran el punto de la compañía francesa.

Rhys Elliott, especialista de Alinea Analytics, compartió los resultados en ventas de los mejores remakes que se han hecho desde 2020. El caso de Resident Evil 4 es impresionante pues ya vendió 16.8 millones de copias y refrendó el lugar especial que tiene, como título, junto con el juego original.

This gen’s top remakes & remasters by copies sold across PlayStation, Steam, and Xbox (@alineaanalytics estimates)



Resident Evil 4 remake sold-through a monstrous 16.8M copies across PlayStation (7.4M, 46.9%), Steam (6.8M, 42.9%), and Xbox (1.6M, 10.1%). Almost 4M of those were… pic.twitter.com/hpKoEvDlf9 — Rhys Elliott (@superhys) July 23, 2026

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