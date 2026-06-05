SHIFT UP demostró su enorme talento para hacer juegos de acción con Stellar Blade, título que conquistó a los jugadores con sus espectaculares gráficos, sus mecánicas y, por supuesto, su hermosa protagonista. Desde hace meses, sabemos que el estudio surcoreano trabaja en la secuela de su exitoso título, que vendió millones de copias en todo el mundo.

Summer Game Fest 2026 fue el escenario ideal para revelar Stellar Blade: BLOOD RAIN, la nueva entrega de la saga que conservará las altas dosis de acción. Los fans no quedarán decepcionados, pues la secuela tendrá una nueva protagonista que compite en poder y belleza con EVE.

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Stellar Blade: BLOOD RAIN es la secuela que los fans de Shift Up esperan

Stellar Blade: BLOOD RAIN se ambientará en el mismo universo que la primera entrega, así que conservará ese genial mundo futurista y de ciencia ficción que tanto encantó a los jugadores. La secuela continuará con la historia de Stellar Blade, pero desde la mirada de una nueva protagonista: Evie.

El primer avance de Stellar Blade: BLOOD RAIN la muestra en acción y demuestra que será tan letal como EVE. SHIFT UP aclaró que todo el avance fue capturado en juego desde una potente PC, y que el título aún está en una etapa temprana de desarrollo. Por eso, varios aspectos de la secuela pueden ser diferentes en el futuro.

A pesar de lo anterior, es una garantía que Stellar Blade: BLOOD RAIN será una producción AAA de altos valores de producción, así que lucirá espectacular en pantalla y ofrecerá una experiencia memorable a todos los amantes del género.

Debido a que falta bastante para que su desarrollo esté completo, SHIFT UP prefirió no revelar una ventana de lanzamiento. Abajo puedes ver su primer avance:

¿Stellar Blade: BLOOD RAIN será exclusivo de PS5?

Se espera que, al igual que el primer juego, la secuela esté disponible para PS5 y PC. Sin embargo, todo indica que SHIFT UP seguirá una estrategia diferente con Stellar Blade: BLOOD RAIN, pues el título no será distribuido por Sony Interactive Entertainment.

A principios de mayo, el estudio confirmó que el desarrollo de la secuela avanza positivamente. También reveló que se encargará de distribuir la secuela para transmitir el “atractivo único” de la franquicia de “manera más directa y eficaz”.

De esta forma, todo indica que Stellar Blade: BLOOD RAIN tendrá un lanzamiento simultáneo en PS5 y PC, con la posibilidad de llegar a Xbox Series X|S e, incluso a Nintendo Switch 2. Dicho esto, no sería exclusivo de la consola de Sony.

La secuela de Stellar Blade sería un lanzamiento multiplataforma

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