El Summer Game Fest 2026 se acerca a su fin y, como ya es habitual, Nintendo será el encargado de ponerle su broche de oro. Luego de meses de espera, el primer Direct general del año ya está aquí y llegó cargado de importantes anuncios para los usuarios de Switch 2 y Switch.

Una de las revelaciones más importantes de evento fue el port de un aclamado juego que llegó primero a PS5 y PC. Nos referimos a Stellar Blade, el popular títul ode acción de SHIFT UP.

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Stellar Blade llegará a Nintendo Switch 2

Stellar Blade se convirtió en uno de los juegos más sobresalientes de 2024, pues conquistó a miles de jugadores con su increíble combinación de acción y ciencia ficción, que brilló en pantalla con un increíble apartado gráfico. Luego de su éxito en PS5 y PC, SHIFT UP por fin está listo para llevar su popular título a más consolas.

Durante el Nintendo Direct de hoy, el estudio surcoreano anunció que Stellar Blade tendrá un port para Switch 2. La aventura de EVE se podrá disfrutar en modo portátil, sin sacrificar una parte importante de su atractivo visual.

Por ahora, se han revelado muy pocos detalles de esta nueva versión del juego de acción, pues sólo se confirmó que estará lista en algún momento del año. Actualmente no hay una fecha exacta ni detalles técnicos sobre el desempeño que tendrá el título en la consola de Nintendo.

SHIFT UP llevará Stellar Blade a más plataformas

Es importante recordar que el estudio ya trabaja en una secuela de la franquicia. La llegada de Stellar Blade a Switch 2 abre las puertas a que la nueva entrega también llegue en el futuro al sistema de Nintendo, aunque por ahora no se ha confirmado un port.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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