La crisis de memoria tiene en jaque a las compañías y también a nuestras carteras. Jugar en consola es cada vez más caro y, para nuestra mala suerte, hay otros aumentos de precio en camino. Desde mayo, Nintendo adelantó que Switch 2 subirá de precio el próximo 1.° de septiembre. La consola híbrida será $50 USD más cara en varias regiones y, lamentablemente, México no es una excepción.

Esta semana, Nintendo confirmó que Switch 2 también subirá de precio en nuestra región y reveló el nuevo costo oficial de su consola. Así pues, es un hecho que todos los interesados en el sistema tendrán que ahorrar un poco más para conseguirlo.

La buena noticia es que aún quedan algunas semanas para comprar un Switch 2 antes del ajuste de precio. A continuación, te decimos cómo obtener el tuyo con un precio bastante llamativo, un juego incluido y meses sin intereses.

Video relacionado: Estas 10 joyas de Nintendo cambiarían todo en Switch 2

¿Cuánto costará el Nintendo Switch 2 en México con el aumento de precio de septiembre?

Desde el pasado 25 de mayo, Switch 2 ya es más caro en algunas regiones como Japón. A partir de septiembre, la consola también aumentará de precio en diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y toda Europa. Dicho esto, se trata de un aumento global que afectará a millones de fanáticos de Nintendo.

En el mercado estadounidense, Switch 2 pasará de costar $449.99 a $499.99 USD, así que habrá un aumento de $50 USD. Gracias a un comunicado oficial de Nintendo, ya sabemos cómo se traducirá esta cifra en nuestro país. La compañía confirmó que su división para Latinoamérica hará un ajuste en el precio sugerido de la consola a partir del 1.° de septiembre.

Como consecuencia, Switch 2 costará $13,999 MXN en las principales cadenas de minoristas. Hay que recordar que la versión estándar de la consola, sin juego, debutó en México por $13,599 MXN, así que el aumento será de $400 MXN.

En su comunicado, Nintendo explicó que la subida de precio se debe a “diversos cambios en las condiciones del mercado”. También aclaró que los precios del primer Switch no sufrirán cambios en México.

“Entendemos que los cambios de precio pueden resultar difíciles para nuestros consumidores y agradecemos profundamente el constante entusiasmo de nuestros fans por los productos y experiencias de Nintendo”, añadió la compañía.

Nintendo Switch 2 será más caro en México y más países a partir de septiembre

La buena noticia es que aún faltan semanas para que el ajuste de precio entre en vigor. Si planeas adquirir pronto un Switch 2, te tenemos una alternativa bastante atractiva que te hará ahorrar y obtener tu consola sin la necesidad de vaciar toda tu cartera.

Así puedes conseguir tu Switch 2 por menos de $10,000 MXN antes del aumento de precio

La popularidad de Switch 2 está en uno de los puntos más altos desde su lanzamiento. Este año, la consola híbrida ha recibido títulos bastante atractivos, como Pokémon Pokopia, Final Fantasy XI y muchos más. Además, proximamente llegarán estrenos muy esperados, como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Sin duda, hay razones de sobra para tener un Switch 2. Si por algún motivo aún no tienes el tuyo, todavía estás a tiempo de conseguirlo antes del aumento de precio. Actualmente, el sistema de Nintendo se vende en Amazon México por $9,999 MXN, una cifra bastante atractiva si la comparamos con los $13,999 MXN que costará en septiembre.

Además, la tienda online también ofrece la consola en paquete con un juego digital a seleccionar, que puede ser Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia. El bundle está disponible por $11,390 MXN, un precio que aún es menor al que tendrá sólo la consola cuando sea más costosa. Además, toma en cuenta que el sistema se ofrece en su versión nacional y es posible pagarla a meses sin intereses.

Es el momento ideal para conseguir un Switch 2 antes del aumento de precio de septiembre

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Nintendo Switch 2.

Video relacionado: Nintendo ganó, y lo mejor está por venir