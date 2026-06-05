Stranger Than Heaven verdaderamente quiere mostrarnos que tendrá cosas más extrañas que el mismo paraíso. Lo decimos ya que el juego de SEGA y RGG Studios apareció en Summer Game Fest 2026 para confirmar su fecha de lanzamiento y de paso anunciar que contará con la aparición de Tupac, reconocido rapero que falleció en 1996.

Vamos por partes, ¿te parece? Para empezar, SEGA confirmó que Stranger Than Heaven estará disponible a partir del 15 de enero de 2027. Como se anunció anteriormente, este juego se podrá disfrutar en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Cabe mencionar que estará disponible en los niveles altos de Xbox Game Pass desde su día de estreno.

Ahora, ¿qué pasó con lo de Tupac? Bueno, pues el nuevo avance confirmó que en Stranger Than Heaven habrá un personaje con la apariencia de Tupac Shakur. Por el momento se desconoce cuál será el rol que jugará en la historia.

En la presentación Snoop Dogg, rapero que también aparecerá en Stranger Than Heaven, confirmó que esta participación es supervisada por las personas que controlan el patrimonio de Tupac. De este modo, se espera que sea una participación respetuosa que honre el legado de tupac.

Sin más te dejamos el nuevo trailer de Stranger Than Heaven:

¿Quién es Tupac Shakur y por qué sigue siendo una figura tan importante?

Tupac Shakur (también conocido como 2Pac) fue un rapero, actor y poeta estadounidense que se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del hip hop. Nació en 1971 en Nueva York y alcanzó la fama en los años 90 con álbumes como Me Against the World y All Eyez on Me.

Más allá de sus ventas millonarias, Tupac destacó por combinar temas sociales, políticos y personales en sus letras. Sus canciones abordaron cuestiones como la desigualdad, la violencia, la pobreza, la discriminación racial y las contradicciones de la vida urbana en Estados Unidos. Esa mezcla de crítica social y vulnerabilidad emocional es una de las razones por las que sigue siendo estudiado y citado décadas después.

Su carrera estuvo marcada tanto por el éxito artístico como por múltiples controversias legales, conflictos públicos dentro de la escena del rap y una intensa cobertura mediática. En 1996 fue asesinado en Las Vegas a los 25 años, y su muerte se convirtió en uno de los casos más notorios de la cultura popular contemporánea.

Desde entonces, Tupac ha mantenido una enorme influencia en la música, el cine, la moda y la cultura urbana. Nuevas generaciones continúan descubriendo su obra, y su nombre aparece regularmente en debates sobre los mejores y más importantes artistas del hip hop de todos los tiempos.

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