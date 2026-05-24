Stranger Than Heaven es el ambicioso proyecto de Ryu Ga Gotoku Studios que fue presentado por primera vez en los Game Awards 2024. En ese entonces, su nombre clave era Project Century, y nos mostraba un juego de acción ubicado en un Japón antiguo en plena época de progreso y expansión industrial.

Fue hasta 2025 que Project Century se convirtió en Stranger Than Heaven de forma oficial con un nuevo trailer que recorre una versión de Japón antiguo en diferentes etapas. Hace poco que, a través de un avance cinemático, Stranger Than Heaven nos sorprendió con más detalles sobre su historia y personajes, pero además, nos dejó ver algunas caras y voces conocidas que forman parte del elenco principal. Todo esto acompañado de un éxito musical inesperado.

La mejor parte fue escuchar el excelente tema principal de Stranger Than Heaven, interpretado en una colaboración internacional entre Ado, Snoop Dogg, Tori Kelly y Satoshi Fujihara; líder de Official HIGE DANdism. La canción, también titulada “Stranger Than Heaven”, se ha convertido en todo un éxito en Japón y ha escalado posiciones hasta ubicarse en el top 10 de las canciones más escuchadas en aquel país.

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Sin duda alguna, el trailer de Stranger Than Heaven logró resonar gracias a su pegadiza melodía. En el plano musical, esto llegó aún más lejos, ya que este tema musical debutó en la posición 66 de Genius Japan, pero rápidamente escaló al Top 10 hasta lograr ubicarse en las 3 mejores posiciones de esta lista. Esto es un hecho histórico, ya que es la primera canción japonesa en alcanzar los primeros lugares de Genius Japan antes de su lanzamiento oficial.

Stranger Than Heaven tiene una poderosa carga musical y no es casualidad, ya que además de prestar su talento como parte del soundtrack original, Ado, Snoop Dogg y el resto del talento darán vida a personajes únicos dentro de la historia.

¿Qué opinas de este inesperado éxito musical? ¿Te gusta la colaboración entre Ado y Snoop Dogg? No olvides pasar a los comentarios y dejarnos tu opinión antes de irte.

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