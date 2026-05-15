El éxito en la industria de los videojuegos está lejos de ser una garantía, y en años recientes hemos visto que incluso las secuelas de títulos muy queridos por la comunidad enfrentaron dificultades para encontrar un público. El futuro de Subnautica 2 lucía oscuro debido a su desarrollo turbulento, pero al final ya se consolidó como uno de los lanzamientos más exitosos de 2026.

El videojuego de Unknown Worlds Entertainment aún no tiene fecha de estreno oficial, pero debutó a finales de semana bajo el formato de acceso anticipado. A pesar de toda la polémica que se hizo presente detrás de escena, logró conquistar las listas de popularidad en su debut previo.

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Subnautica 2 ya es uno de los grandes éxitos de 2026

Tras una larga espera, el survival multijugador debutó en early access el 14 de mayo de 2026. Actualmente sólo está disponible para consolas Xbox y PC (vía Steam y Epic Games Store), sin un estreno a la vista para PlayStation 5. Es probable que el lanzamiento para la consola de Sony coincida con la eventual versión 1.0.

A pesar de saltarse una de las plataformas de gaming más importantes, Subnautica 2 pisó con fuerza y, en cuestión de horas, se convirtió en uno de los grandes éxitos de 2026 hasta la fecha. Aunque la entrega original fue muy popular, el éxito no era una garantía. Afortunadamente, la secuela se sobrepuso a la polémica y debutó con el pie derecho.

Poco más de una hora después del lanzamiento oficial, la cuenta oficial del estudio desarrollador dio a conocer que el título de exploración marítima alcanzó la importante cifra de 1 millón de unidades vendidas. Este fue un inicio sobresaliente, sobre todo al recordar su desarrollo turbulento.

Subnautica 2 debutó con el pie derecho y superó las 2 millones de copias vendidas en menos de 24 horas

Pero aún hay más. Tan sólo un par de horas después, Unknown Worlds Entertainment emitió otro comunicado en el que dio a conocer que Subnautica 2 despachó 2 millones de copias en sus primeras 12 horas en el mercado. Este éxito comercial también se refleja en las buenas calificaciones.

Actualmente, el título cooperativo para hasta 4 jugadores tiene reseñas extremadamente positivas en Steam. Deberemos esperar un poco más para conocer el veredicto de la prensa especializada.

El juego de Unknown Worlds Entertainment triunfa en Steam

Para sorpresa de nadie, Subnautica 2 también tuvo un excelente desempeño en la plataforma de Valve. Según SteamDB, el título alcanzó un pico máximo de 467,582 usuarios concurrentes durante sus primeras 24 horas. Actualmente hay 370,538 personas conectadas, y es probable que ese número aumente durante el fin de semana.

El juego es el 29.° título con la mayor cantidad de jugadores simultáneos en toda la historia de Steam, por encima de titanes como Helldivers 2 y Among Us. Y sí, en este momento figura en la parte superior de las listas de los juegos más vendidos en la tienda de PC.

Vale la pena señalar que estas cifras ignoran los datos de Xbox Game Preview y Epic Games Store. De acuerdo con un comunicado de prensa de Unknown Worlds Entertainment, el videojuego alcanzó un número máximo de 651,000 jugadores concurrentes en todas las plataformas.

Subnautica 2 ya es uno de los juegos más jugados de Steam

Este buen inicio es una hazaña al considerar la controversia que se hizo presente en la previa al lanzamiento. Durante el desarrollo, Subnautica 2 se vio envuelta en una batalla legal que desembocó en el despido del equipo directivo del estudio desarrollador.

Pero dinos, ¿ya le diste una oportunidad a este nuevo lanzamiento? ¿Crees que mantendrá su base de usuarios por los próximos meses? Déjanos leerte en los comentarios.

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