De las cenizas del E3, Geoff Keighley construyó el Summer Game Fest y hoy se considera el evento más importante de verano.

Esta edición es la más grande hasta la fecha, así que hay muchos anuncios esperando.

Como siempre, en LEVEL UP tenemos la cobertura en tiempo real y a continuación te dejamos con el resumen de todo lo que se presentó en el evento.

Capcom presenta Resident Evil Veronica

El Summer Game Fest inició con todo. Capcom presentó Resident Evil Veronica, el nuevo remake de la franquicia de horror que cumple 30 años.

Se trata de un remake y una reimaginación del juego que originalmente debutó en SEGA Dreamcast en el 2000. Este título está protagonizado por Claire Redfield y Chirs Redfield. De acuerdo con el primer avance, debutará en 2027.

Resident Evil Veronica revisits a classic title from the RE universe, reimagining the experience for today’s players! Thank you Takeuchi-san and Capcom for that news! #SummerGameFest pic.twitter.com/Pqqz5XYB1l — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Cuphead está de regreso con nuevas producciones

Han pasado algunos años desde que Cuphead maravilló al mundo de los videojuegos. El tiempo pasó y es momento de refrescar la franquicia.

Durante el evento se anunció Mighty Cuphead Adventure, una propuesta retro. También se reveló que una nueva entrega de la franquicia está en desarrollo.

SEGA revive el terror de Alien Isolation

El Summer Game Fest inició con grandes sorpresas y hay mucho para los fans del terror. Durante el evento, SEGA presentó Alien Isolation 2.

Time for a game we’ve all been waiting to see for a long time, this is Alien Isolation 2! #SummerGameFest pic.twitter.com/lz2hzl7ZqM — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Fumito Ueda, creador de ICO y Shadow of the Colossus, revela avances de su nuevo juego

Uno de los creativos de culto en la industria de los videojuegos es Fumito Ueda, de los pocos que logra plasmar la esencia de los videojuegos como medio de expresión a través de mecánicas.

Durante el evento, tuvimos un avance de su nuevo proyecto, gen ATLAS, el cual es publicado por Epic Games. El juego está en desarrollo y será el primero del creativo japonés en ser multiplataforma.

La industria de los videojuegos revivió a Tupac Shakur y será un personaje en Stranger Than Heaven

El gaming crece cada vez más y está llegando hacia otras fronteras creativas. ¿Hasta dónde llegan actualmente? Tanto así como para tener un personaje hecho por Tupac Shakur.

Tal como lo lees, durante el evento se presentó el nuevo avance de Stranger Than Heaven, el juego de RGG Studio y ahí se presentaron 2 personajes, uno interpretado por Tupac Shakur, el famoso rapero asesinado en 1996, y otro en manos de Snoop Dogg.

Please welcome Masayoshi Yokoyama from RGG Studio, visiting the U.S. for the first time in two decades! He’s here with a new Stranger Than Heaven announcement, joined by @SnoopDogg and Cordell Broadus! #SummerGameFest pic.twitter.com/Bs8lPFQchz — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

HAEX luce con su mundo abierto y acción

Por supuesto que hay espacio para novedades y uno de los primeros juegos en presentarse en el evento fue HAEX, un juego de mundo abierto y acción desarrollado por creativos de The Division y Little Nightmares.

HAEX is an open world action adventure game from key creators behind The Division and Little Nightmares. Take a look! #SummerGameFest pic.twitter.com/GmnzKz4Hb0 — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

A temblar con el 10.° aniversario de Dead by Daylight

Uno de los títulos que encantó a los fans del terror en la última década es Dead by Daylight. No es para menos, pues se inspiró en el cine slasher y hace colaboraciones con personajes icónicos.

En marco de sus 10 años, habrá un stream especial y aquí tienes los detalles.

Mortal Shell 2 anuncia su Beta abierta

En el mundo de los Souls hay algunas exponentes brillantes y una franquicia prometedora es Mortal Shell.

Sus bases son sólidas, y la segunda parte está en desarrollo. Hace unos momentos se anunció que a partir de hoy está disponible la Beta abierta en Steam.

It's time to claim what's yours.



The Mortal Shell II Open Beta is available now on Steam.https://t.co/UQDda5SbYZ#mortalshell pic.twitter.com/ymWNok7Fz9 — Mortal Shell II (@MortalShellGame) June 5, 2026

Paramount Games Studios revela el nuevo juego de PlatinumGames

Una de las noticias que sorprendió esta mañana a la industria de los videojuegos fue la iniciativa de Paramount para entrar en los videojuegos.

Paramount Games Studios es una realidad y uno de sus primeros proyectos es Teenage Mutant Ninja The Last Ronin, el nuevo título de PlatinumGames.

Mira el avance de la siguiente temporada de Fortnite

Los años pasan y Fortnite se mantiene como uno de los videojuegos más exitosos del mundo.

La comunidad siempre está en busca de lo que vendrá con cada nueva temporada y aquí tienes el primer avance.

Bandai Namco tiene una sorpresa para los fans de Gundam

El evento siguió con un anuncio importante de Bandai Namco, compañía que se especializa en franquicias japonesas y el camino los ha llevado a una IP de culto: Gundam.

Ante ustedes, Gundam Rogue Orbit.

Here’s a special announcement from Bandai Namco, about one of the most influential sci-fi franchises ever created. This is Gundam Rogue Orbit! #SummerGameFest pic.twitter.com/b5mRaMPSuY — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Control Resonant muestra su nuevo avance en el Summer Game Fest

Remedy Entertainment apoya con todo el próximo estreno de Control Resonant, juego que debutará el 24 de septiembre.

Durante el evento se presentó su nuevo y atractivo avance.

Here’s a new look at the mind-bending world of Control Resonant! #SummerGameFest pic.twitter.com/bf41NbZsVl — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Anuncian la nueva entrega de Guild Wars

Entre los mejores MMO en la historia se encuentra Guild Wars, una IP de culto en PC. El Summer Game Fest fue el escaparate ideal para la presentación de Guild Wars 3 que llegará en 2027 a PS5 y Steam y tendrá una Beta en otoño de ese año.

El emocionante Star Wars Galactic Racer ya tiene fecha de lanzamiento

Las carreras con pods de Star Wars son espectaculares y tras más de 2 décadas es momento de competir de nuevo.

Hoy se reveló que Star Wars Galactic Racer llegará el 6 de octubre.

Prepare for a STAR WARS™ racing adventure unlike any other.



The STAR WARS: Galactic Racer™ official story trailer was unveiled today at #SummerGameFest. Launching worldwide on October 6th and available to pre-order today!

https://t.co/sfBktHGKYY pic.twitter.com/dogPnpIQSl — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

El terror, tensión y claustrofobia de End of Abyss revela su fecha de estreno

Tal parece que octubre también será un mes pesado con tantos juegos en estreno para evitar a GTA VI. Hace unos momentos se anunció que el interesante juego de terror y exploración, End of Abyss, debutará el 1 de octubre.

Lo nuevo de Virtua Fighter se muestra en acción

Una de las franquicias de peleas que más en serio se toma su papel es Virtua Fighter y su próxima entrega pinta para ser espectacular.

Aquí tienes el nuevo avance de Virtua Fighter Crossroads que saldrá en 2027.

Here’s your first-ever look at the surprising scale and scope of the next installment. This is Virtua Fighter Crossroads! #SummerGameFest pic.twitter.com/vrgzMiujls — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Prepárate para la expansión de Mafia: The Old Country

Tras algunos años y un tropiezo con el tercer juego, Mafia regresó con una precuela que encantó a los fans.

Es momento de expandir su historia y hace unos momentos se reveló que Mafia: The Old Country - Man of Honor llegará el 14 de agosto y tendrá 2 capítulos.

Join the infamous Ennio Salieri to settle old scores in Mafia: The Old Country - Man of Honor, an expansion featuring two new story chapters and exclusive Free Ride content.



Coming August 14. Wishlist now!#SummerGameFest pic.twitter.com/c7yEdfdr5Z — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Una historia original del creador de Assassin’s Creed

Las sorpresas no paran en el Summer Games Fest y también las novedades. Durante el evento se mostró 1666 Amsterdam, el nuevo juego de Patrice Désilets, creador de Assassin’s Creed.

1666 Amsterdam from Patrice Désilets (original Assassin's Creed creator) - Steam/EGS pic.twitter.com/96qW6f1VsV — Wario64 (@Wario64) June 5, 2026

Es hora de jugar un juego con SAW

Todo fan del gore y el terror gusta de la saga de películas SAW. Aunque ya cuenta con entregas de videojuegos, es hora de algo nuevo.

Durante el evento, vimos el nuevo avance de SAW Genesis.

Billy the Puppet brings us a look at Saw Genesis! #SummerGameFest pic.twitter.com/HnbIyxz87Y — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Star Wars Zero Company fue una de las novedades del evento

Si hay un grupo que no se puede quejar por tantos y tan diversos juegos que han salido desde hace décadas es el de los fans de Star Wars.

El Summer Game Fest mostró el primer avance de Star Wars Zero Company, una propuesta que combina la franquicia de Disney con el concepto de XCOM.

The Blood of Dawnwalker se prepara para su lanzamiento

La influencia de The Witcher es enorme y un nuevo estudio formado por creativos que fueron parte de sus juegos, Rebel Wolves, trabaja en The Blood of Dawnwalker, juego de rol y acción.

En marco del evento, se presentó su nuevo avance y se confirmó la fecha de lanzamiento del 3 de septiembre.

Innersloth está de vuelta con una nueva entrega de Among Us

Uno de los juegos virales de años recientes es Among Us y en su momento fue un fenómeno mundial.

El éxito llegó, pero es hora de ir hacia nuevas direcciones y hace unos momentos se presentó Among Us Story On Guard.

The creators of Among Us have been hard at work on a new project, check it out! #SummerGameFest pic.twitter.com/af2ATawCQc — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

007 First Light tendrá nueva misión

007 First Light apenas debutó hace unos días, pero IO Interactive ya piensa en el contenido post lanzamiento.

Recién se anunció que el juego tendrá una nueva misión de historia protagonizada por Bawma, el personaje que hace Lenny Kravitz.

007 First Light - new story mission announced - Bawma returns pic.twitter.com/C1h1ljgjF0 — Wario64 (@Wario64) June 5, 2026

Monster Hunter Wilds recibirá una gran expansión

Una de las franquicias más exitosas de Capcom es Monster Hunter y su actual entrega, Monster Hunter Wilds, recibirá una gran expansión.

Ascendance debutará en 2027.

Time for news on a massive expansion coming to Monster Hunter Wilds Ascendance! #SummerGameFest pic.twitter.com/RIn1QVHGHw — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Este intrigante RPG de acción y aventura llegará a PS5, Xbox y Steam

Otras de las novedades de la tarde es Swords of Legends, juego en desarrollo y aquí tienes su primer avance.

Swords of Legends — an action-adventure RPG, coming toPlayStation, XBOX and PC (Steam). @Gujiangame



Wishlist now on Steam: https://t.co/JpJFcRAA74



Get a first look at its combat!#swordsoflegends pic.twitter.com/b8uh6ADyex — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

A correr con la nueva entrega de Hot-Wheels

Los juegos de Hot-Wheels viven una nueva era de oro y durante el evento se presentó Hot Wheels Infinite Rush que llegará el 24 de septiembre.

Ready to race beyond the track with your favorite Hot Wheels™? A whole new world is waiting!#HotWheelsInfiniteRush launches on September 24. pic.twitter.com/iYP6hWIlH1 — Summer Game Fest (@summergamefest) June 5, 2026

Nota en desarrollo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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