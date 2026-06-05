Summer Game Fest 2026: Resident Evil Veronica, un nuevo Cuphead, Alien Isolation 2 y más novedades en el evento de videojuegosPor Víctor Rosas el
El evento de verano promete su edición más grande hasta la fecha
De las cenizas del E3, Geoff Keighley construyó el Summer Game Fest y hoy se considera el evento más importante de verano.
Esta edición es la más grande hasta la fecha, así que hay muchos anuncios esperando.
Como siempre, en LEVEL UP tenemos la cobertura en tiempo real y a continuación te dejamos con el resumen de todo lo que se presentó en el evento.
Capcom presenta Resident Evil Veronica
El Summer Game Fest inició con todo. Capcom presentó Resident Evil Veronica, el nuevo remake de la franquicia de horror que cumple 30 años.
Se trata de un remake y una reimaginación del juego que originalmente debutó en SEGA Dreamcast en el 2000. Este título está protagonizado por Claire Redfield y Chirs Redfield. De acuerdo con el primer avance, debutará en 2027.
Cuphead está de regreso con nuevas producciones
Han pasado algunos años desde que Cuphead maravilló al mundo de los videojuegos. El tiempo pasó y es momento de refrescar la franquicia.
Durante el evento se anunció Mighty Cuphead Adventure, una propuesta retro. También se reveló que una nueva entrega de la franquicia está en desarrollo.
SEGA revive el terror de Alien Isolation
El Summer Game Fest inició con grandes sorpresas y hay mucho para los fans del terror. Durante el evento, SEGA presentó Alien Isolation 2.
Fumito Ueda, creador de ICO y Shadow of the Colossus, revela avances de su nuevo juego
Uno de los creativos de culto en la industria de los videojuegos es Fumito Ueda, de los pocos que logra plasmar la esencia de los videojuegos como medio de expresión a través de mecánicas.
Durante el evento, tuvimos un avance de su nuevo proyecto, gen ATLAS, el cual es publicado por Epic Games. El juego está en desarrollo y será el primero del creativo japonés en ser multiplataforma.
La industria de los videojuegos revivió a Tupac Shakur y será un personaje en Stranger Than Heaven
El gaming crece cada vez más y está llegando hacia otras fronteras creativas. ¿Hasta dónde llegan actualmente? Tanto así como para tener un personaje hecho por Tupac Shakur.
Tal como lo lees, durante el evento se presentó el nuevo avance de Stranger Than Heaven, el juego de RGG Studio y ahí se presentaron 2 personajes, uno interpretado por Tupac Shakur, el famoso rapero asesinado en 1996, y otro en manos de Snoop Dogg.
HAEX luce con su mundo abierto y acción
Por supuesto que hay espacio para novedades y uno de los primeros juegos en presentarse en el evento fue HAEX, un juego de mundo abierto y acción desarrollado por creativos de The Division y Little Nightmares.
A temblar con el 10.° aniversario de Dead by Daylight
Uno de los títulos que encantó a los fans del terror en la última década es Dead by Daylight. No es para menos, pues se inspiró en el cine slasher y hace colaboraciones con personajes icónicos.
En marco de sus 10 años, habrá un stream especial y aquí tienes los detalles.
Mortal Shell 2 anuncia su Beta abierta
En el mundo de los Souls hay algunas exponentes brillantes y una franquicia prometedora es Mortal Shell.
Sus bases son sólidas, y la segunda parte está en desarrollo. Hace unos momentos se anunció que a partir de hoy está disponible la Beta abierta en Steam.
Paramount Games Studios revela el nuevo juego de PlatinumGames
Una de las noticias que sorprendió esta mañana a la industria de los videojuegos fue la iniciativa de Paramount para entrar en los videojuegos.
Paramount Games Studios es una realidad y uno de sus primeros proyectos es Teenage Mutant Ninja The Last Ronin, el nuevo título de PlatinumGames.
Mira el avance de la siguiente temporada de Fortnite
Los años pasan y Fortnite se mantiene como uno de los videojuegos más exitosos del mundo.
La comunidad siempre está en busca de lo que vendrá con cada nueva temporada y aquí tienes el primer avance.
Bandai Namco tiene una sorpresa para los fans de Gundam
El evento siguió con un anuncio importante de Bandai Namco, compañía que se especializa en franquicias japonesas y el camino los ha llevado a una IP de culto: Gundam.
Ante ustedes, Gundam Rogue Orbit.
Control Resonant muestra su nuevo avance en el Summer Game Fest
Remedy Entertainment apoya con todo el próximo estreno de Control Resonant, juego que debutará el 24 de septiembre.
Durante el evento se presentó su nuevo y atractivo avance.
Anuncian la nueva entrega de Guild Wars
Entre los mejores MMO en la historia se encuentra Guild Wars, una IP de culto en PC. El Summer Game Fest fue el escaparate ideal para la presentación de Guild Wars 3 que llegará en 2027 a PS5 y Steam y tendrá una Beta en otoño de ese año.
El emocionante Star Wars Galactic Racer ya tiene fecha de lanzamiento
Las carreras con pods de Star Wars son espectaculares y tras más de 2 décadas es momento de competir de nuevo.
Hoy se reveló que Star Wars Galactic Racer llegará el 6 de octubre.
El terror, tensión y claustrofobia de End of Abyss revela su fecha de estreno
Tal parece que octubre también será un mes pesado con tantos juegos en estreno para evitar a GTA VI. Hace unos momentos se anunció que el interesante juego de terror y exploración, End of Abyss, debutará el 1 de octubre.
Lo nuevo de Virtua Fighter se muestra en acción
Una de las franquicias de peleas que más en serio se toma su papel es Virtua Fighter y su próxima entrega pinta para ser espectacular.
Aquí tienes el nuevo avance de Virtua Fighter Crossroads que saldrá en 2027.
Prepárate para la expansión de Mafia: The Old Country
Tras algunos años y un tropiezo con el tercer juego, Mafia regresó con una precuela que encantó a los fans.
Es momento de expandir su historia y hace unos momentos se reveló que Mafia: The Old Country - Man of Honor llegará el 14 de agosto y tendrá 2 capítulos.
Una historia original del creador de Assassin’s Creed
Las sorpresas no paran en el Summer Games Fest y también las novedades. Durante el evento se mostró 1666 Amsterdam, el nuevo juego de Patrice Désilets, creador de Assassin’s Creed.
Es hora de jugar un juego con SAW
Todo fan del gore y el terror gusta de la saga de películas SAW. Aunque ya cuenta con entregas de videojuegos, es hora de algo nuevo.
Durante el evento, vimos el nuevo avance de SAW Genesis.
Star Wars Zero Company fue una de las novedades del evento
Si hay un grupo que no se puede quejar por tantos y tan diversos juegos que han salido desde hace décadas es el de los fans de Star Wars.
El Summer Game Fest mostró el primer avance de Star Wars Zero Company, una propuesta que combina la franquicia de Disney con el concepto de XCOM.
The Blood of Dawnwalker se prepara para su lanzamiento
La influencia de The Witcher es enorme y un nuevo estudio formado por creativos que fueron parte de sus juegos, Rebel Wolves, trabaja en The Blood of Dawnwalker, juego de rol y acción.
En marco del evento, se presentó su nuevo avance y se confirmó la fecha de lanzamiento del 3 de septiembre.
Innersloth está de vuelta con una nueva entrega de Among Us
Uno de los juegos virales de años recientes es Among Us y en su momento fue un fenómeno mundial.
El éxito llegó, pero es hora de ir hacia nuevas direcciones y hace unos momentos se presentó Among Us Story On Guard.
007 First Light tendrá nueva misión
007 First Light apenas debutó hace unos días, pero IO Interactive ya piensa en el contenido post lanzamiento.
Recién se anunció que el juego tendrá una nueva misión de historia protagonizada por Bawma, el personaje que hace Lenny Kravitz.
Monster Hunter Wilds recibirá una gran expansión
Una de las franquicias más exitosas de Capcom es Monster Hunter y su actual entrega, Monster Hunter Wilds, recibirá una gran expansión.
Ascendance debutará en 2027.
Este intrigante RPG de acción y aventura llegará a PS5, Xbox y Steam
Otras de las novedades de la tarde es Swords of Legends, juego en desarrollo y aquí tienes su primer avance.
A correr con la nueva entrega de Hot-Wheels
Los juegos de Hot-Wheels viven una nueva era de oro y durante el evento se presentó Hot Wheels Infinite Rush que llegará el 24 de septiembre.
Nota en desarrollo
Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.
Sigue con nosotros, en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.