Aunque el lanzamiento de Cyberpunk 2077 fue un desastre, hubo algo que hizo más llevadero su camino hacia la redención.

En ese entonces, se lanzó el anime Cyberpunk: Edgerunners en Netflix, cuya historia cautivó al público y se considera una de las mejores adaptaciones de videojuegos a otro medio.

El éxito garantizó una segunda temporada que ya está en producción. Algunos se preguntan cuándo veremos avances del proyecto.

La buena noticia es que no falta mucho para que eso suceda, de hecho, sería cuestión de semanas.

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Cyberpunk: Edgerunners 2 se presentará en Anime Expo 2026

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de la serie animada en X, se informó que pronto habrá novedades sobre Cyberpunk: Edgerunners 2.

De acuerdo con la información, la segunda temporada mostrará avances durante el evento Anime Expo 2026 a celebrarse el próximo 3 de julio.

Esto sucederá en un panel que contará con la participación de Danny Motta como anfitrión; Saya Elder productora ejecutiva; Kai Ikarashi director y Bartosz Sztybor, showrunner.

Al respecto, la publicación señala:

"¡Únete a nosotros para una primera mirada a la próxima historia independiente de Night City, más una discusión detrás de escenas con los creadores que le están dando vida!"

Cyberpunk: Edgerunners 2 is coming to @AnimeExpo 2026!



Join us for a first look at the next standalone story from Night City, plus a behind-the-scenes discussion with the creators bringing it to life.



Hosted by Danny Motta, featuring Director Kai Ikarashi, Showrunner Bartosz… pic.twitter.com/ESFZ8qvkOY — Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) May 25, 2026

¿Qué esperar de Cyberpunk: Edgerunners 2?

La segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners apunta a ser una historia mucho más oscura y emocional, pero mantendrá el estilo frenético que convirtió al anime original en un fenómeno entre fans del universo de Cyberpunk 2077.

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Aunque todavía hay pocos detalles oficiales sobre la trama, todo indica que la nueva entrega explorará otro rincón de Night City con personajes inéditos, dejando atrás la historia de David Martínez para enfocarse en nuevos conflictos relacionados con las corporaciones, la violencia callejera y el impacto de la tecnología sobre la mente humana.

El tono probablemente seguirá mezclando acción brutal, drama personal y momentos visualmente intensos al estilo del estudio Trigger.

También se espera que la serie aproveche el crecimiento que tuvo la franquicia tras las actualizaciones y expansión del videojuego, conectando mejor con el mundo creado por CD Projekt.

Los fans pueden esperar referencias a bandas, pandillas y zonas reconocibles de Night City, además de nuevas escenas cargadas de cyberware, persecuciones y combates exagerados que definieron la identidad visual del anime.

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