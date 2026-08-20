La quinta edición de Telcel GAMERGY México 2026 está cada vez más cerca y ya prepara una agenda cargada de actividades para los aficionados al gaming y los esports. El evento se llevará a cabo en la Expo Santa Fe de Ciudad de México y reunirá durante varios días competencias profesionales, creadores de contenido, música en vivo y distintas experiencias para los asistentes.

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, Telcel GAMERGY México 2026 contará con actividades para toda la familia, incluyendo arenas de juego, shows en vivo con influencers, cosplay, food trucks y merchandising oficial. Además, algunas de las principales competencias de esports de la región formarán parte de la programación.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de talentos internacionales, quienes participarán en meet & greets y otras dinámicas con sus comunidades. Sin embargo, habrá un evento particularmente llamativo para los jugadores de Minecraft.

El Mundial PvP de Minecraft llegará a GAMERGY y también habrá música en vivo

El Escenario Telcel será sede del Campeonato Mundial PvP de Minecraft, una competencia encabezada por el streamer argentino Benja Calero.

Representantes de diferentes países se enfrentarán en una serie de pruebas que pondrán a prueba su ingenio, habilidad y agilidad dentro del popular juego de Mojang. La competencia buscará coronar al mejor representante internacional frente al público que asista al evento.

El Mundial PvP será uno de los principales encuentros para los aficionados a Minecraft durante Telcel GAMERGY México 2026 y forma parte de una programación que busca combinar los esports con otras formas de entretenimiento.

La música volverá a ser otro de los protagonistas de Telcel GAMERGY. En esta ocasión, el Escenario Telcel recibirá a Missa Sinfonia, Mr. Phillip y Bastián Cortés, tres creadores de contenido que también han desarrollado una faceta musical.

Los artistas se presentarán el sábado 29 de agosto, con propuestas que van desde el rock y el dance hasta el reggaetón. De esta manera, los asistentes podrán complementar las actividades de gaming y esports con espectáculos musicales en directo.

¿Cuándo y dónde será Telcel GAMERGY México 2026?

Telcel GAMERGY México 2026 celebrará su quinta edición en la Expo Santa Fe, en Ciudad de México. El evento está programado para realizarse los días 27, 28 y 29 de agosto de 2026.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán encontrar competencias de esports, torneos, videojuegos, actividades con creadores de contenido, cosplay, música y diferentes experiencias de las marcas participantes.

Cabe señalar que la información proporcionada por los organizadores también menciona actividades programadas para el 30 de agosto, por lo que conviene revisar la agenda oficial del evento antes de acudir para conocer la programación correspondiente a cada día.

Los boletos para Telcel GAMERGY México 2026 ya están disponibles a través de Fever, plataforma mediante la cual los interesados pueden adquirir sus entradas para asistir al evento.

Para conseguirlos, sólo tienes que ingresar a la página oficial de venta de boletos de GAMERGY en Fever, seleccionar la fecha a la que quieres asistir y continuar con el proceso de compra.

Así, quienes quieran disfrutar de las competencias de esports, conocer a creadores de contenido, participar en las diferentes experiencias o simplemente pasar un fin de semana dedicado al gaming podrán asegurar su entrada con anticipación.

Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México. ¿Qué e slo que más esperas de este evento? Cuéntanos en los comentarios.

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