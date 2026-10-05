Justo cuando el gaming en PC se había vuelto más accesible que nunca, la crisis de la RAM y otras piezas esenciales llevó los precios a las nubes y hoy armar un equipo es cuestión de análisis y de hacer uno que otro malabar, aunque puede ser riesgoso.

El mercado de segunda mano es una opción, pero tiene sus desventajas: los equipos pueden estar descompuestos o su vida útil a punto de terminar, pero no termina ahí.

Resulta que es posible heredar un baneo que uno no se ganó pues viene del anterior dueño del hardware y las compañías no tendrán tolerancia ante ello, justo como sucedió con un jugador de VALORANT que fue castigado por un procesador usado.

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Este jugador pensó que había hecho un gran negocio con un procesador Ryzen 7 de segunda mano, pero la realidad fue diferente

¿Comprar hardware usado puede dejarte baneado? Sí, al menos eso es lo que refiere un jugador de VALORANT que enfrenta un castigo por parte de Riot Games. El detalle es que no fue su culpa, al menos no del todo.

En una publicación en reddit (vía Wccftech), un jugador alemán contó su peculiar caso al adquirir hardware de segunda mano. Al armar su equipo, encontró en Internet un procesador Ryzen 7 5800X3D usado, pero a buen precio, así que decidió hacer la compra al no poder adquirir uno nuevo.

El procesador funcionó a la perfección y todo transcurrió sin problemas hasta que decidió jugar VALORANT, el shooter táctico de Riot Games. En cuanto entró en el juego, recibió un aviso de expulsión y quedó fuera de toda posibilidad de jugar.

Se dice por ahí que lo barato sale caro

Riot Games le dio al jugador una muy mala noticia

Tras contactar al soporte en línea de Riot Games y describir la situación, la compañía respondió que el número de serie de esta CPU Ryzen 7 5800X3D se encontraba en la lista negra dado que fue usada por un tramposo.

El sistema de seguridad de Riot y sus castigos no son cosa menor y de acuerdo con información oficial, el baneo puede ir desde la cuenta de usuario hasta el hardware mismo en casos graves de uso de software para hacer trampa. En este caso, el procesador quedó boletinado y es por eso que el sistema de Riot lo detectó de inmediato y aplicó el baneo contra el nuevo jugador.

Por si no fuera suficiente, el jugador descubrió que el sistema de protección de Riot Games también boletinó las demás piezas de su PC, aun cuando estas no tuvieron que ver con un acto de trampa. De esta forma, el castigo de la CPU se amplió hacia las demás partes del hardware.

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