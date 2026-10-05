La historia de Bayonetta todavía está lejos de terminar, y aunque PlatinumGames no está listo para revelar cuál será el siguiente paso de la franquicia, su director ejecutivo dejó claro que existe un deseo importante por seguir avanzando con la saga.

La declaración llegó durante una entrevista conjunta entre Atsushi Inaba, CEO de PlatinumGames, y Kim Hyung Tae, director de SHIFT UP, para Famitsu. La conversación tocó el potencial de Nintendo Switch 2 y, por supuesto, también hubo espacio para hablar de una de las personajes más importantes del estudio.

Bayonetta todavía tiene mucho por contar

Durante la charla, Kim Hyung Tae destacó que Bayonetta se acerca a los 17 años y que, pese al paso del tiempo, considera que su diseño continúa siendo extraordinario y que la franquicia no ha perdido su frescura.

Inaba respondió con humor y mencionó que algo similar ocurre con Eve, protagonista de Stellar Blade. Después, la conversación tomó un giro todavía más interesante cuando se habló directamente sobre el futuro de la bruja de Umbra.

Al preguntarle si PlatinumGames ya había decidido cuál será su siguiente movimiento para Bayonetta, Inaba evitó revelar detalles concretos, pero compartió una declaración que seguramente hará ruido entre los fans:

“En cuanto a Bayonetta, siento con mucha fuerza que quiero expandirla como personaje y ampliar su mundo. Esperen para ver exactamente qué forma tomará eso”, afirmó Inaba.

Por ahora, eso es todo lo que PlatinumGames está dispuesta a compartir. Cuando le preguntaron si esto significaba que incluso habría que esperar por el siguiente juego, el directivo simplemente respondió “sin comentarios” entre risas.

Bayonetta será DLC gratuito de Sonic Racing: CrossWorlds (imagen: SEGA)

Nintendo Switch 2 podría abrir nuevas posibilidades

La conversación también giró alrededor del potencial de Nintendo Switch 2. Inaba reconoció que PlatinumGames todavía no ha lanzado un juego en la nueva consola, pero considera que el hardware ofrece muchas posibilidades para hacer realidad nuevas ideas y ampliar la experiencia de los jugadores.

Curiosamente, el propio Inaba bromeó antes con la idea de que el estudio debería continuar hasta Bayonetta 10, comentario que provocó una reacción positiva de Kim.

Por ahora no existe anuncio oficial de un nuevo juego de Bayonetta, así que conviene tomar estas palabras como lo que son: una declaración sobre las intenciones creativas del estudio. Aun así, resulta bastante interesante saber que PlatinumGames no solamente quiere continuar con la franquicia, sino también explorar más a fondo a su protagonista y el mundo que la rodea.

¿Te gustaría que el próximo proyecto de Bayonetta fuera un juego completamente nuevo o preferirías un spin-off que explore otra etapa de su historia? ¿Qué parte de su mundo te gustaría conocer mejor? Cuéntanos en los comentarios.

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