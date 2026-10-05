Si pensabas que Sonic Racing: CrossWorlds ya tenía suficientes personajes invitados, SEGA todavía tiene varias sorpresas bajo la manga. La compañía confirmó que una querida dupla de una famosa franquicia animada se sumará al juego de carreras durante este mes.

La espera no será demasiado larga, pues estos nuevos competidores estarán disponibles a partir del próximo 13 de octubre. Y sí, llegarán con todo y sus habilidades características.

2 nuevos competidores llegan a toda velocidad

Los protagonistas de esta nueva colaboración serán Aang y Katara, personajes de Avatar: The Last Airbender, quienes se incorporarán a Sonic Racing: CrossWorlds como parte del contenido adicional del juego.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre sus características dentro del título, su llegada representa otra colaboración importante para el título de SEGA, que continúa ampliando su selección de personajes con invitados de distintas franquicias.

Aquí puedes ver el anuncio:

In the final content drop of Year One, Aang and Katara sweeps the CrossWorlds racetrack on October 13! 🌪️🌊



Tune in to the World Championship Finals on October 9 to see what's ahead in Year Two for Sonic Racing: CrossWorlds! 👀 pic.twitter.com/Az8KOrFdqZ — Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) October 2, 2026

Gracias a esto, Aang y Katara debutarán oficialmente en un par de días para ver cómo se desenvuelven en las pistas junto a Sonic y compañía.

Y seamos sinceros, resulta bastante curioso imaginar a Aang compitiendo en una carrera a toda velocidad. ¿Usará el dominio del aire para tomar ventaja?

Más personajes están en camino

La colaboración con Avatar tampoco será la última gran sorpresa para Sonic Racing: CrossWorlds. SEGA adelantó que todavía hay más personajes que serán anunciados próximamente.

La compañía tiene preparado un anuncio especial para el 9 de octubre, durante las finales del World Championship de Sonic Racing: CrossWorlds, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad.

Por ahora, lo confirmado es que Aang y Katara se incorporarán el 13 de octubre, mientras que el evento del 9 de octubre podría revelar qué otras sorpresas tiene preparadas SEGA.

¿Te gustaría ver a más personajes de Avatar en el juego? ¿Qué otro personaje invitado te gustaría que llegara a Sonic Racing: CrossWorlds? Cuéntanos en los comentarios.

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