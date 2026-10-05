Recientemente, te contamos sobre My Hero Academia in Concert, un espectáculo en vivo que da un recorrido musical por el legado de Izuku Midoriya y sus compañeros de la U.A. Pues bien, parece que el llamado de la justicia hizo lo suyo porque la primera función del esperado concierto agotó todos sus boletos, por esta razón, Anime Music Lab ha abierto una nueva fecha en la Ciudad de México.

A través de un anuncio se confirmó que habrá una nueva oportunidad para disfrutar el concierto en vivo. La segunda función se realizará el 7 de febrero de 2027 en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

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My Hero Academia in Concert tendrá una segunda función en México

La nueva presentación se llevará a cabo al día siguiente de la fecha original, programada para el 6 de febrero de 2027. Los boletos para la segunda fecha estarán disponibles a partir del lunes 5 de octubre a las 11:00 AM, a través de Ticketmaster. Los precios anunciados van de $900 a $2,500 MXN, más cargos por servicio.

My Hero Academia in Concert hace un recorrido musical por las 8 temporadas del anime, con la banda sonora de Yuki Hayashi interpretada en vivo mientras una pantalla gigante muestra algunos de los momentos más memorables del anime.

¡No te quedes sin tu boleto! ¡Mañana inicia la venta de boletos para la segunda fecha de My Hero Academia En Concierto en taquillas y en @Ticketmaster_Me a partir de las 11 AM!



Te dejamos el enlace:https://t.co/WGgs6wSCuv pic.twitter.com/0S9khlPjl7 — AnimeMusicLab (@animemusiclab) October 4, 2026

Entre las piezas que forman parte de la experiencia se encuentran temas que reconocerás al instante, como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”, dos composiciones que se han convertido en piezas muy importantes para los fans de la franquicia.

El espectáculo busca celebrar una década de My Hero Academia a través de sus personajes, sus batallas y, especialmente, la música.

Mientras esperamos, cuéntanos, ¿planeas asistir al concierto? ¿Te gustaría que hubiera alguna actividad para los fans de My Hero Academia? No olvides dejar tus respuestas al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, no olvides visitar esta página.

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