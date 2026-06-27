Más de 40 años después de revolucionar la industria de los videojuegos, Tetris está listo para conquistar un nuevo terreno. The Tetris Company anunció una alianza con el estudio de animación TeamTO para desarrollar Tetris: World Builders, una serie animada en CGI que expandirá el universo del legendario juego con personajes, escenarios e historias completamente originales.

El proyecto fue presentado oficialmente durante el Festival Internacional de Animación de Annecy y, aunque todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya se conocen varios detalles sobre su propuesta.

Tetris tendrá una serie animada con una historia completamente original

Tetris: World Builders estará conformada por 52 episodios de 11 minutos y estará dirigida principalmente al público infantil.

La serie imaginará un mundo donde enormes bloques Tetrimino comienzan a caer del cielo de forma misteriosa. Ante esta situación, un grupo de jóvenes conocidos como los World Builders deberá utilizar su creatividad, trabajo en equipo e ingenio para transformar esos bloques en soluciones para reconstruir ciudades, superar obstáculos y ayudar a su comunidad.

La producción buscará combinar aventuras con conceptos de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), utilizando la esencia del clásico rompecabezas como base para contar nuevas historias.

Tetris ha vendido más de 520 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el juego más vendido en toda la historia.

Los creadores quieren expandir el universo de Tetris más allá de los videojuegos

La directora ejecutiva de The Tetris Company, Maya Rogers, aseguró que el objetivo es llevar la franquicia a una nueva etapa sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.

“Durante más de 40 años, Tetris ha unido a las personas mediante un lenguaje universal basado en la lógica y el juego. Con Tetris: World Builders queremos expandir ese universo de una forma completamente nueva."

Por su parte, Marco Balsamo, CEO de TeamTO, explicó que el estudio vio una oportunidad para convertir la filosofía de Tetris en una historia optimista enfocada en la colaboración y la resolución creativa de problemas.

Uno de los aspectos más llamativos será la incorporación, por primera vez, de personajes humanos infantiles dentro del universo oficial de Tetris, permitiendo contar historias centradas en los protagonistas y no únicamente en los famosos bloques.

3.- Tetris - la versión para móviles y PC en manos de EA la rompió con 100 millones de copias

¿Qué es Tetris: World Builders?

Tetris: World Builders será la primera gran serie animada basada directamente en la franquicia Tetris.

A diferencia del videojuego original, la producción construirá un universo propio donde los icónicos bloques serán parte de un mundo vivo que cambia constantemente. Los protagonistas deberán aprender a trabajar juntos para aprovechar los Tetriminos y convertir cada desafío en una oportunidad para construir un futuro mejor.

Aunque todavía no existe una fecha de estreno, el proyecto representa un nuevo paso en la expansión multimedia de Tetris, una franquicia que en los últimos años también ha llegado al cine, la moda, la música y otras formas de entretenimiento.

Con más de 520 millones de copias vendidas y miles de millones de partidas disputadas en todo el mundo, Tetris sigue demostrando que su legado está lejos de terminar.

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