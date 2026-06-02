Los jugadores que esperan The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ya tienen una mejor idea de cuánto tiempo les tomará completar la nueva propuesta de Square Enix. A pocas semanas de su lanzamiento, el director del proyecto, Shota Fukebara, reveló la duración estimada del esperado RPG de acción que llegará a Nintendo Switch 2.

De acuerdo con el creativo, una partida estándar tomará alrededor de 30 horas, una cifra que coloca al juego dentro de los RPG de tamaño considerable. Sin embargo, quienes disfruten explorar cada rincón del mundo, completar actividades opcionales y descubrir todo el contenido disponible podrán invertir mucho más tiempo en la aventura.

Completar The Adventures of Elliot podría tomar hasta 50 horas

En una entrevista reciente, Fukebara explicó que los jugadores más dedicados podrán alcanzar aproximadamente 50 horas de juego si deciden recorrer por completo todos los mapas y eras temporales que forman parte de la experiencia.

Según el director, la duración adicional proviene principalmente de la exploración profunda y del contenido opcional repartido por el mundo. Además, conforme los usuarios desbloqueen nuevas habilidades mágicas de Faie, también obtendrán acceso a distintos minijuegos y actividades secundarias que ampliarán significativamente la experiencia.

El creativo señaló que el tiempo total dependerá del estilo de juego de cada persona y de qué tan aventurera sea al momento de recorrer cada zona disponible.

“Diría que una partida estándar toma alrededor de 30 horas, y unas 50 horas si realmente te sumerges en la experiencia y exploras cada rincón del mapa a través de todas las Eras. A lo largo de los mapas y las distintas Eras hay muchas actividades opcionales y, conforme desbloquees más de la magia de Faie, también obtendrás acceso a nuevos minijuegos. Por ello, la duración total de la aventura dependerá en última instancia de cada jugador y de qué tan aventurero se sienta”, dijo Faie.

Ya puedes probar el RPG antes de su lanzamiento

Para quienes no quieran esperar hasta el estreno, Square Enix ya puso a disposición una demo prólogo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en la eShop de Nintendo Switch 2.

Esta versión de prueba permite conocer los primeros compases de la aventura y familiarizarse con algunas de sus mecánicas principales antes de su llegada oficial al mercado.

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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales debutará el próximo 18 de junio de 2026 en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.