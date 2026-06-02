Por tercer año consecutivo, la presentación de XBOX en marco del Summer Game Fest incluirá un segmento de media hors dedicado a un de los juegos más importantes de Xbox Game Studios.

Ya sucedió con Starfield y The Outer Worlds 2. Este año, dicho segmento tendrá como protagonista a Gears of War: E-Day, precuela de la franquicia y uno de los juegos más esperados por los fans.

¿Qué tan importante será esta presentación? Uno de los organizadores encendió el hype con una publicación en redes sociales.

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El evento de Gears of War: E-Day iniciará tras el Xbox Games Showcase

Trabajador de Xbox asegura que el evento de Gears of War: E-Day es su favorito hasta ahora

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, el trabajador de XBOX “Stein” encendió la expectativa por el evento de Gears of War que seguirá a la transmisión del Xbox Games Showcase.

Él es uno de los organizadores del evento y de acuerdo con lo que ya vio, asegura que es su favorito hasta el momento de los que ha hecho XBOX en años recientes.

“¡No te pierdas este Gears Direct después del Showcase el próximo domingo! Hemos hecho algunos Direct geniales, pero este es mi favorito de todos.”

Do not miss this Gears Direct after Showcase next Sunday! We’ve done some great Directs but this one is my favorite we’ve ever done. 🔥 https://t.co/zh8lYAlakK — Stein (@steinekin) June 1, 2026

¿Por qué la presentación de Gears of War: E-Day en el Xbox Games Showcase es tan importante?

En realidad, XBOX no ha dejado de tener un juego muy importante en los eventos de verano, pero en este caso se trata de algo especial.

La nueva entrega de Gears of War busca reivindicar a la franquicia tras años de incertidumbre.

Gears of War 4 y Gears 5 no cumplieron con las expectativas de los fans y el cambio de nombre por un estilo minimalista enfureció a la comunidad.

Gears of War: E-Day apuesta por un regreso a las raíces y de inicio se trata de una precuela que contará los hechos antes del primer juego. El nombre regresa a su estilo tradicional y el arte apela a los orígenes de la saga.

Por otra parte, se trata de un evento especial pues tiene lugar meses antes de que XBOX cumpla 25 años y la marca trata de conectar nuevamente con el público. Qué mejor que con una de sus franquicias icónicas.

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