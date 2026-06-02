Estamos a unos días del XBOX Games Showcase, el evento más importante de la marca de gaming de Microsoft en el año.

La expectativa está en todo lo alto pues XBOX Game Studios tiene varios proyectos en desarrollo y también se esperan anuncios importantes ahora que Asha Sharma tiene el control del negocio de videojuegos.

El hype de los fans está al máximo, pero es por una razón especial. Este año se celebra el 25.° aniversario de XBOX y la compañía norteamericana hizo una promesa que emociona a sus seguidores.

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¿Qué prometió Microsoft para el XBOX Games Showcase?

A unos días de la celebración del XBOX Games Showcase, Microsoft subió una publicación a su sitio oficial para encender el hype.

La marca sabe que esta edición es importante pues atraviesa momentos de cambio, pero también porque cumple 25 años. Fue en 2001 cuando Microsoft sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primera consola en un evento con Bill Gates y el luchador y actor The Rock.

Al respecto, la empresa prometió a los fans que celebrarán en grande el próximo domingo en marco del Summer Game Fest:

"Este año se cumplen 25 años de XBOX, y este Showcase está destinado a ser una verdadera celebración, con estrenos mundiales, nuevos avances de jugabilidad, actualizaciones frescas y mucho más para una gran variedad de proyectos que deseamos compartir con ustedes“.

Have you made your watch plans yet? 📺



Check out everywhere you can catch XBOX Games Showcase followed by @GearsofWar: E-Day Direct: https://t.co/xa5FjbZIiN | #XBOXShowcase pic.twitter.com/39nn9lcvm2 — XBOX (@XBOX) June 1, 2026

¿Cuándo y cómo ver el evento de XBOX?

La emoción está a tope para los fans de XBOX y tienen una cita el próximo domingo a las 11 AM, hora de la Ciudad de México.

Este evento se podrá ver en 4K en los canales oficial de XBOX en:

El XBOX Games Showcase contará con novedades de los equipos de XBOX Game Studios, así como presentaciones de los socios third-party de la marca.

Después del evento se llevará a cabo una presentación especial de Gears of War: E-Day que, dicho sea de paso, se considera como la más grande e importante que ha realizado XBOX hasta el momento.

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