Aunque la expectativa por las adaptaciones de videojuegos a cine y TV ha disminuido, eso no significa que no haya proyectos en marcha.

Una de las compañías que sacó mayor provecho de esta tendencia fue SEGA con Sonic the Hedgehog y su siguiente producción involucra una franquicia de culto.

Hablamos de Streets of Rage, el clásico beat ‘em up tendrá su propio filme y aunque han pasado 4 años desde que se anunció su producción, ahora va en serio con la llegada de nuevos guionistas y director.

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La película de Streets of Rage ya tiene nuevos guionistas y director

De acuerdo con un reporte exclusivo de Variety, la película basada en el clásico videojuego Streets of Rage ya tiene nuevos responsables para el guion.

Pat Casey y Josh Miller, conocidos por su trabajo en la exitosa saga cinematográfica Sonic the Hedgehog, son los elegidos para escribir la adaptación. Por otra parte, el director y músico Jeymes Samuel, creador de The Harder They Fall, será el encargado de dirigir el proyecto.

La noticia brinda certidumbre tras algunos años en silencio. La cinta se anunció en 2022, cuando Lionsgate obtuvo los derechos de la franquicia de SEGA. En aquel momento, Derek Kolstad, guionista de John Wick, trabajó en una primera versión del libreto.

De acuerdo con la descripción oficial, la película capturará la esencia del beat ‘em up clásico con escenas de acción intensas, personajes reconocibles y una banda sonora memorable.

Erin Westerman, presidenta de producción cinematográfica de Lionsgate, comentó que el estudio quería un director con una visión fuerte y distintiva para adaptar la franquicia. El estilo explosivo de Jeymes Samuel y su cuidado al integrar las composiciones musicales encajan perfectamente con el espíritu de Streets of Rage.

Por el momento, no existe una fecha de estreno confirmada.

Streets of Rage, un clásico de SEGA

¿Qué es Streets of Rage?

Streets of Rage es una saga de videojuegos beat ‘em up creada por SEGA a inicios de los 90. La franquicia se hizo famosa por permitir que los jugadores recorrieran calles llenas de criminales mientras derrotaban enemigos usando golpes, patadas y movimientos especiales.

Sus protagonistas, Axel Stone y Blaze Fielding, buscan limpiar la ciudad de organizaciones criminales en niveles repletos de acción cooperativa y estilo urbano.

Además de su jugabilidad sencilla pero adictiva, la franquicia destacó por su banda sonora electrónica, considerada una de las mejores de la era de los 16 bits.

Gracias a eso, Streets of Rage se convirtió en uno de los títulos más recordados del SEGA Genesis y mantuvo una base de fans muy fiel durante décadas. La saga regresó en 2020 con Streets of Rage 4, un juego que modernizó la fórmula clásica y ayudó a revivir el interés por la IP.

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