Frontier Foundry y Complex Games anunciaron oficialmente Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch, una nueva entrega de estrategia táctica por turnos ambientada en el oscuro universo de Warhammer 40K. El proyecto funcionará como secuela directa de Chaos Gate – Daemonhunters y promete expandir considerablemente las posibilidades tácticas vistas en el título anterior.

El juego está en desarrollo para PC vía Steam y Epic Games Store, además de PS5 y Xbox Series X|S. Por ahora, sus responsables no compartieron una fecha de lanzamiento, ni planes para una versión para Nintendo Switch 2.

Los Deathwatch entran en acción

En esta ocasión, los jugadores tomarán el rol de un inquisidor encargado de liderar a los Deathwatch, la fuerza élite del Imperio especializada en cazar amenazas alienígenas. A lo largo de la campaña será necesario formar escuadrones personalizados mientras diferentes facciones atacan el sector Tyrian.

La historia pondrá a los jugadores frente a enemigos como Genestealer Hivecults, Orks, T’au y fuerzas del Caos, cada uno con comportamientos y estilos de combate únicos que obligarán a modificar constantemente las estrategias.

Una secuela más ambiciosa

Complex Games aseguró que esta nueva entrega buscará profundizar la experiencia táctica del primer juego con sistemas más complejos de personalización y composición de escuadrones. Ahora será posible combinar clases, armas, habilidades y capítulos específicos para adaptar cada unidad a las necesidades de la misión.

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Además, el campo de batalla contará con nuevas unidades y vehículos emblemáticos del universo Warhammer 40K. Entre ellos destacan el gigantesco Redemptor Dreadnought, el Scout Sentinel y el legendario tanque Leman Russ.

Los desarrolladores también prometen un sistema de combate más exigente, donde la posición de las tropas, la sincronización de habilidades, las coberturas y el entorno tendrán un papel fundamental durante los enfrentamientos.

Habrá modo Skirmish

Otra de las novedades importantes será el nuevo modo Skirmish, una modalidad independiente enfocada completamente en el combate táctico. Ahí los jugadores podrán crear configuraciones personalizadas de escuadrones, experimentar con distintas estrategias y enfrentarse libremente a varias facciones del juego.

Según sus responsables, esta modalidad permitirá probar composiciones y perfeccionar tácticas sin necesidad de avanzar en la campaña principal.

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