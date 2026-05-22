Durante el evento Warhammer Skulls, el estudio Old Skull Games y la editora Dotemu revelaron oficialmente Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, un nuevo juego independiente de acción y plataformas 2D para un solo jugador ambientado en el universo de Warhammer Age of Sigmar.

El título apuesta por una experiencia inspirada en los grandes clásicos de acción en 2D, combinando mecánicas de sigilo, exploración y combate brutal.

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Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster: un asesino Skaven en ascenso

La historia seguirá a Vihneek, un asesino Skaven perteneciente al temido clan Eshin, cuya ambición lo llevará a abrirse paso entre conspiraciones, traiciones y violencia dentro de los Reinos Mortales.

De acuerdo con sus desarrolladores, el juego explorará una narrativa oscura profundamente ligada al lore de Age of Sigmar y a la invasión de los Skaven.

A lo largo de la aventura, los jugadores deberán preparar trampas, aprovechar el entorno y eliminar enemigos desde las sombras para sobrevivir en las profundidades del mundo Skaven.

Además de enemigos menores, Vihneek también enfrentará criaturas mucho más peligrosas, incluyendo los imponentes Rat Ogors.

Acción, sigilo y escenarios cargados de tensión

Uno de los aspectos más llamativos de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster es su apartado artístico, que presenta escenarios decadentes y opresivos llenos de sombras, ideales para las mecánicas de infiltración.

Según el comunicado oficial, el juego buscará ofrecer una visión inquietante del universo Skaven mediante entornos repletos de secretos, tensión constante y una dirección visual detallada que refuerza la atmósfera sombría de la aventura.

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Tal como se observa en el primer tráiler la jugabilidad incluye desplazamiento lateral, asesinatos sigilosos y combates rápidos con un enfoque claramente inspirado en los clásicos del género. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC y consolas.

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