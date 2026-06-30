Los jugadores de Nintendo que esperaban una versión completa de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered por fin tienen buenas noticias. Bethesda confirmó que el clásico RPG llegará muy pronto a Nintendo Switch 2 y lo hará con una característica que muchos usuarios valoran cada vez más.

Además de revelar su fecha de lanzamiento, la compañía confirmó que la edición física incluirá el juego completo en el cartucho. Eso significa que los compradores evitarán las Game-Key Card y podrán disfrutar la aventura desde el primer momento.

Bethesda confirma la fecha de lanzamiento y el formato físico

Bethesda anunció que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered estará disponible para Nintendo Switch 2 el 11 de agosto con un precio de $50 USD. La noticia fue bien recibida por la comunidad porque el título llegará completamente almacenado en el cartucho.

Esta decisión representa una excelente noticia para quienes coleccionan juegos físicos o prefieren conservar sus títulos sin depender de descargas obligatorias. Durante los últimos meses, varios lanzamientos de terceros utilizaron Game-Key Card, así que este lanzamiento destaca por ofrecer una experiencia física tradicional.

La remasterización permite regresar a Cyrodiil con gráficos completamente renovados y mejoras en la jugabilidad. Los jugadores volverán a recorrer el mundo de Tamriel mientras enfrentan la invasión daédrica en una aventura llena de misiones, ciudades y personajes memorables.

Así correrá el RPG en Nintendo Switch 2

Bethesda también compartió las especificaciones técnicas de esta versión. En modo portátil, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered funcionará a 900p y 30 FPS. Al conectar la consola al televisor, el juego alcanzará 1080p y mantendrá los 30 FPS.

Otro detalle importante es que esta edición aprovechará la tecnología DLSS para mejorar la calidad de imagen tanto en modo portátil como en modo dock. Gracias a este sistema de reescalado, la consola podrá ofrecer una presentación visual más limpia sin afectar el rendimiento.

La aventura moderniza el aclamado RPG lanzado originalmente en 2006, considerado Juego del Año en su momento. Los jugadores podrán crear su propio personaje, elegir entre diferentes estilos de combate, dominar la magia o convertirse en un sigiloso asesino mientras exploran uno de los mundos abiertos más queridos del género.

La llegada de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered amplía todavía más el catálogo de RPG disponibles en Nintendo Switch 2 y representa otra muestra del creciente apoyo de Bethesda a la consola.

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