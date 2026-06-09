The Last of Us dio el salto a la televisión con una aclamada primera temporada en 2023 que se enfocó en la historia de la entrega de 2013 y su DLC. Tras una espera de 2 años, la serie live-action regresó en 2025 con nuevos episodios que generaron mucha polémica, tal como sucedió con la entrega original. Pero, ¿la Temporada 3 ahora está en peligro?

El título de Naughty Dog sorprendió a millones de gamers en su estreno en 2013 y dividió las opiniones de la comunidad con su secuela de 2020. Algo es seguro: es una saga muy popular, así que era cuestión de tiempo para que un estudio se animara a realizar una adaptación live-action.

El show de HBO Max recibió elogios, pero la segunda temporada se vio envuelta en controversia debido a numerosos cambios narrativos que enfadaron a los fans. Pese a la recepción mixta, la producción de los nuevos episodios comenzó a inicios de este año, pero se acaba de informar que el rodaje se detuvo. ¿Acaso se canceló el programa de TV?

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Suspenden el rodaje de la tercera temporada de The Last of Us

Hace un par de días, las alarmas de la comunidad se activaron cuando surgieron reportes que señalaban que se suspendió la producción de los próximos capítulos de la serie inspirada en los videojuegos de Naughty Dog y PlayStation. Naturalmente, muchos empezaron a creer lo peor.

De acuerdo con los informes, el directorio oficial de producciones en curso de British Columbia reveló que el show live-action de The Last of Us pausó su rodaje, lo que generó preocupación entre los fanáticos.

Aunque la segunda temporada fue un éxito, no tuvo la misma buena recepción de la primera tanda de capítulos. Adicionalmente, informes revelaron en su momento que hubo una caída significativa en los niveles de audiencia para los episodios finales, lo que significa que el programa tuvo problemas para mantener el interés de los espectadores.

Con estas piezas sobre la mesa, muchos creyeron que HBO dio marcha atrás con sus planes y decidió cancelar sigilosamente la tercera temporada de The Last of Us; sin embargo, los fanáticos pueden respirar con tranquilidad.

El portal Los Angeles Times reveló a principios de esta semana que, según sus fuentes, la pausa ya estaba planeada y que se espera que se retome la producción en una fecha posterior. Así pues, la serie no fue cancelada. Al parecer, la suspensión se llevará a cabo únicamente del 1 al 28 de junio.

De acuerdo con la información, la pausa temporal se debe a los preparativos locales para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que dará inicio este jueves 11 de junio en México. Canadá también será un anfitrión del evento deportivo, y se espera que algunos partidos se lleven a cabo en Vancouver, la misma ciudad en la que actualmente se produce la serie The Last of Us.

Pausan el rodaje de la tercera temporada de The Last of Us, pero la serie no fue cancelada

¿Cuándo llegará la tercera temporada de The Last of Us?

Al final del día, es relativamente común que las grandes producciones para cine y televisión sufran alguna pausa por múltiples razones. A veces, estas suspensiones se planifican con meses de antelación y se tienen contempladas en el cronograma, pero otras surgen de último minuto debido a factores externos.

Sea como sea, parece que la producción de la Temporada 3 de The Last of Us avanza según lo previsto. Los informes revelaron que el rodaje de los próximos episodios de la serie de TV comenzó el pasado 2 de marzo, y se espera que concluya el 27 de noviembre de este año.

Actualmente, los nuevos capítulos del show aún carecen de una ventana de lanzamiento precisa. En 2025, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de contenido de HBO y Max, declaró que “la serie está definitivamente planeada para 2027”. Se desconoce si la siguiente tanda será la última o si la historia continuará más allá de este punto.

A diferencia de las temporadas anteriores que se enfocaron en Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), la siguiente ronda girará en torno a Abby Anderson, el personaje interpretado por Kaitlyn Dever. Las primeras imágenes detrás de escena también confirman la participación de Lev y Yara.

Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, será la gran protagonista de la tercera temporada de The Last of Us

Pero dinos, ¿te emociona que la serie no haya sido cancelada? ¿Cuántas temporadas más te gustaría que tuviera? Déjanos leerte en los comentarios.

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