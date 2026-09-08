Tras el éxito de la película de animación de Super Mario Bros., la siguiente escala de Nintendo en el mundo del dine será con el filme live action de The Legend of Zelda, producción a cargo de Nintendo, Arad Productions y Sony Pictures.

Durante el Nintendo Direct de hoy hubo información adicional de este proyecto que se estrenará exclusivamente en cines el próximo año.

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La película de Zelda ya tiene título y logotipo oficial

El Nintendo Direct de hoy estuvo dedicado a The Legend of Zelda, una de las franquicias icónicas de Nintendo. Shigeru Miyamoto abrió la presentación con información sobre la película live action.

El creativo japonés presentó el logotipo oficial del filme y también su título definitivo. En este caso, se optó por un diseño sobrio en plateado y el nombre oficial de la película será The Legend of Zelda; no tendrá subtítulo.

De acuerdo con Shigeru Miyamoto, la decisión de no poner subtítulo tiene que ver con el concepto de la película y su historia. Aseguró que reunirá distintos elementos simbólicos que la saga acumuló a lo largo de 40 años.

Por otra parte, dio una pista sobre la importancia de la Trifuerza en la historia de la película live action. Por si no estás familiarizado con la saga, debes saber que la Trifuerza se integra por Link, Zelda y Ganondorf como un equilibrio en el universo.

Finalmente, la leyenda japonesa de los videojuegos reafirmó que la película de The Legend of Zelda se estrenará en cines el 30 de abril de 2027.

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