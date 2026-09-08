El día esperado por los fans de The Legend of Zelda por fin llegó, pues esta mañana Nintendo celebró un Direct especial totalmente enfocado en su popular franquicia. El 40.° aniversario de las aventuras de Link merece una gran celebración, así que la compañía nos dio un adelanto de lo que está preparando para los próximos meses.

Uno de los primeros anuncios de la presentación fue, nada más y nada menos, que un vistazo al esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Eiji Aonuma, productor de la saga, presentó el primer gameplay de esta nueva versión del clásico para Nintendo Switch 2.

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Gameplay del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time muestra el clásico reimaginado para Switch 2

Tal como todos esperaban, Nintendo nos dio el primer vistazo al remake del juego de Nintendo 64 durante el Direct de hoy. Aonuma mostró en acción una de las primeras zonas del título: el Bosque Kokiri, donde inicia la mítica aventura de Link, destinado a convertirse en el Héroe del Tiempo.

El remake renueva totalmente los visuales del juego para aprovechar el potencial del Switch 2, pero sin perder la esencia del original. La nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se apegará al juego original, así que será un juego lineal y no un mundo abierto.

Nintendo aprovechó este relanzamiento para hacer algunos cambios importantes al título, empezando por añadir un botón de salto. Por otro lado, Link podrá correr en las zonas más abiertas del mapa, así que los jugadores ya no tendrán que rodar infinitamente para llegar a sus destinos más rápidos.

Por supuesto, Navi seguirá presente en la aventura como la acompañante y asistente de Link cuando necesite ayuda. El gameplay mostrado deja claro que, al menos el inicio del juego, será exactamente igual al del título original. Así pues, estaríamos ante un remake 1:1 del juego de Nintendo 64. El creativo también nos dio un vistazo a la Llanura de Hyrule, que conecta con todas las áreas icónicas del mapa.

El remake tendrá una opción llamada Threads of Time, para que los jugadores siempre siempre qué ha sucedido en la aventura y a dónde ir a continuación. Como en la aventura original, el uso de la Ocarina será clave para progresar, pero tendrá una novedad interesante.

Los jugadores podrán usar una ocarina que Nintendo venderá para tocarla como si fueran Link. Asimismo, se podrán tararear las melodías clásicas del juego para activar sus efectos de forma sencilla y divertida. Por último, remake tendrá un apartado de sonido renovado, incluyendo voces.

¿Cuándo debutará el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Nintendo cumplirá con su palabra y lanzará el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a finales de este año. El título estará disponible exclusivamente para Switch 2 el próximo 5 de noviembre, así que será un de los pocos AAA que llegará en el mismo mes que GTA VI.

Durante la transmisión, Nintendo confirmó que el nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time será compatible con la aplicación Zelda Notes, donde los jugadores podrán realizar actividades adicionales, como divertirse con la ocarina, responder encuestas y más.

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