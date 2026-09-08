Hoy fue un día muy nostálgico para todos los fans de Link y compañía, ya que Nintendo celebró un evento especial con motivo del 40.° aniversario de The Legend of Zelda. Durante la presentación, se confirmaron los rumores y tuvimos el primer vistazo oficial al nuevo Nintendo Switch 2 edición especial.

La consola ya tiene fecha de lanzamiento, y debutará poco antes que el esperado remake de Ocarina of Time. Adicionalmente, la empresa nipona reveló que lanzará una funda y un Pro Controller que tendrán decoraciones inspiradas en la franquicia de fantasía.

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¿Cuándo debutará el Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

Fue a principios de agosto cuando una filtración reveló que la compañía japonesa lanzaría un Nintendo Switch 2 y otros accesorios con diseños inspirados en el próximo proyecto de la franquicia. Las imágenes permitieron ver que la consola y el Pro Controller tendrían decoraciones inspiradas en la Trifuerza.

La información resultó ser cierta, y durante el último Nintendo Direct se compartió el adelanto oficial. Además, la Gran N confirmó la fecha de estreno y otros detalles.

De acuerdo con el anuncio, el Nintendo Switch 2 edición especial del 40.° aniversario de The Legend of Zelda debutará oficialmente el 29 de octubre de 2026. El paquete incluirá un Dock que tiene un bello arte con tonos negros y dorados con la imagen de la Trifuerza, así como un par de Joy-Con verdes.

Hay una mala noticia: la compañía japonesa confirmó en las letras chiquitas que este bundle de Nintendo Switch 2 ni siquiera incluye una copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake o cualquier otro juego, por lo que los fans deberán gastar más si quieren jugar la reinvención del clásico de 1998.

También se lanzará un Pro Controller con un diseño inspirado en la franquicia, así como una funda y un protector de pantalla. Por último, se pondrá a la venta un paquete que incluye el mando Pro Controller y una base. Dicho artículo se pondrá a la venta en exclusiva a través de la Nintendo Store de Nueva York y San Francisco.

Durante la presentación de este martes 8 de septiembre, Nintendo también compartió un nuevo teaser de la próxima película live-action. Pero claro, el gran protagonista fue el avance extendido de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que tendrá un apartado visual renovado y algunos cambios en la jugabilidad.

El Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda se pondrá a la venta el 29 de octubre de 2026, una semana antes que el remake de Ocarina of Time

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