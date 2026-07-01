A pocas semanas del estreno de The Odyssey, Christopher Nolan ya comenzó la campaña promocional de su nueva película con una inesperada colaboración. ROBLOX recibió un juego oficial basado en la cinta, permitiendo que los jugadores exploren mares, enfrenten peligros y vivan una aventura inspirada en el viaje de Odiseo.

La experiencia, completamente gratuita, ya está disponible y forma parte de la estrategia de marketing para uno de los estrenos cinematográficos más importantes del año.

Por si te lo perdiste: ROBLOX por fin tiene una jugabilidad más fluida, tiempos de carga 30% más rápidos y otras mejoras gracias a su versión para PS5

¿Cómo es el juego oficial de The Odyssey en ROBLOX?

El título, llamado The Odyssey: Defy the Gods, invita a los jugadores a navegar por el océano junto a otros usuarios mientras buscan recursos, resuelven acertijos y sobreviven a múltiples amenazas.

Cada expedición promete ofrecer un océano diferente, lo que sugiere que los escenarios cambian dinámicamente o se generan de forma procedural. Además, los jugadores deberán enfrentarse a tormentas, remolinos y otros obstáculos que dificultarán el viaje.

Aunque se trata de una experiencia gratuita, el juego tiene clasificación para mayores de 18 años debido a la presencia de violencia y escenas consideradas de miedo, de acuerdo con la clasificación oficial dentro de Roblox.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un gran estudio utiliza ROBLOX para impulsar el lanzamiento de una producción cinematográfica.

Anteriormente, películas como Black Adam y el remake live-action de Cómo Entrenar a tu Dragón recurrieron a experiencias dentro de la plataforma como parte de sus campañas publicitarias. La tendencia también se ha extendido a otros videojuegos, como Fortnite, que se ha convertido en un importante escaparate para colaboraciones con la industria del cine.

The Odyssey será uno de los estrenos más importantes del año

La nueva película de Christopher Nolan llegará a los cines pocas semanas después del enorme éxito de Oppenheimer, cinta con la que el director conquistó múltiples premios Óscar en 2023.

The Odyssey adapta el clásico poema épico de Homero y cuenta con un reparto repleto de estrellas encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway y Jon Bernthal, entre muchos otros.

Los boletos ya están disponibles en preventa, aunque las funciones en formato 70 mm IMAX, la versión preferida por Nolan, se agotaron rápidamente en varios complejos. Debido a la alta demanda, IMAX ha ampliado las proyecciones durante agosto para que más espectadores puedan disfrutar la película en su formato original.

¿Qué te parece la llegada de este tipo de experiencias a ROBLOX? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con ROBLOX.