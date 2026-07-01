Una tienda especializada en juegos de cartas tomó una decisión que está dando la vuelta al mundo. Chronos Games & Gifts, ubicada en Beaverton, Oregón, anunció la suspensión temporal de sus torneos de Yu-Gi-Oh! después de recibir múltiples quejas relacionadas con la higiene de algunos asistentes.

Lejos de tratarse de una broma, el establecimiento explicó que los malos olores y el mal uso de los baños comenzaron a afectar la experiencia de otros jugadores e incluso provocaron reseñas negativas en internet.

¿Por qué suspendieron los torneos de Yu-Gi-Oh!?

A través de un comunicado publicado en su servidor oficial de Discord, la tienda confirmó que cancelará durante una semana todos los torneos de Yu-Gi-Oh! mientras busca solucionar la situación.

Según explicó el establecimiento, varios asistentes reportaron problemas constantes con la higiene de algunos participantes, además de incidentes relacionados con el uso de los sanitarios.

En el mensaje, la tienda recordó a la comunidad que deben respetarse las normas oficiales de Konami y pidió reportar cualquier caso que incumpla dichas reglas para mantener un ambiente agradable durante los eventos.

Aunque muchos jugadores lo desconocen, Konami incorporó desde 2019 una política específica sobre la higiene en sus torneos oficiales de Yu-Gi-Oh!. El reglamento establece que todos los asistentes —no únicamente los competidores— deben presentarse con ropa limpia y mantener una higiene adecuada durante el evento.

La guía oficial señala que los participantes deben llegar aseados, ya que los torneos suelen reunir a muchas personas durante varias horas y descuidar la limpieza personal puede generar un ambiente incómodo para todos. Incluso, el reglamento advierte que los jugadores cuya falta de higiene afecte negativamente el desarrollo del torneo pueden recibir sanciones o ser obligados a abandonar el evento si no corrigen el problema.

No es la primera vez que ocurre algo similar

La medida tomada por Chronos Games & Gifts ha recibido el respaldo de buena parte de la comunidad local, que considera importante garantizar un entorno cómodo para todos los asistentes.

De hecho, no es un caso aislado. En 2025, la comunidad oficial de Play! Pokémon en Nebraska también recordó públicamente a los participantes que la higiene personal forma parte del reglamento de los torneos.

El manual oficial de Play! Pokémon indica que los organizadores pueden solicitar a cualquier participante mejorar su higiene o cambiar de ropa antes de permitirle continuar en la competencia. Si el jugador se niega a cumplir la petición, los responsables del evento tienen la facultad de retirarlo del torneo y del recinto.

Con este caso, queda claro que la higiene personal no solo es una cuestión de cortesía, sino también una condición contemplada oficialmente en algunos de los torneos de juegos de cartas más importantes del mundo.

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