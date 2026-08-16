Esta semana, Insomniac Games dio de qué hablar al permitir echar un vistazo a Marvel’s Wolverine a 1 mes de su esperado lanzamiento. Sin embargo, no ha tenido la recepción que deseaba el estudio, sino que ha sido material de burlas y críticas tan recias que un miembro del estudio ya alzó la voz.

Como seguramente habrás notado, esta semana hubo un evento de demostración de Marvel’s Wolverine, gracias al cual hemos podido ver una buena porción del juego. Pero este contenido en vez de ganarse elogios se usó en redes sociales para hacer comparaciones de diseño de juego con títulos viejos a manera de burla o hacer una selección específica de gameplay limitado para alimentar el argumento de que que Marvel’s Wolverine es tan lineal a tal grado que se siente como un pelijuego que puede completarse sin mucha participación del jugador.

Las críticas han sido duras y el ruido que han generado han hecho que hasta un miembro de Insomniac Games hablara al respecto. Se trata del director de comunicación y mercadeo, James Stevenson, que a través de Twitter (X), abordó la negatividad que envuelve al juego y que al final es lo que más ha destacado.

A decir de Stevenson, es culpa del algoritmo de la plataforma que amplifica sin medida la negatividad y la impone. El directivo es partidario de que los desarrolladores usen estas plataformas como vías de comunicación con los jugadores, pero tras este incidente ahora duda sobre recomendarle a sus colegas explorar la plataforma.

“Es un ataque implacable que no creo que sea bueno para la salud mental de nadie ni representativo”, expresó Stevenson.

Wolverine's gameplay experience feels like that: pic.twitter.com/D6ZZ5tHfsj — Diego SousaByte (@diegosousabyte) August 14, 2026

None of these games cost upwards of $250 million dollars to make https://t.co/lUIBlYfGm7 — Kaida 🌊 (@khaliltooshort) August 15, 2026

The random fucking XP gain pop-ups in the bottom left are really the cherry on top of this clip https://t.co/V7go2d9KVw — Rock Solid (@ShitpostRock) August 16, 2026

They REALLY hate criticism and memes 🥴 pic.twitter.com/LGkOerUo73 — Vara Dark (@Vara_Dark) August 15, 2026

¿La negatividad en redes sociales en torno a Marvel’s Wolverine afecta a Insomniac Games?

Luego de que un internauta expresara que espera que esto no marque precedente para que el estudio deje de comunicarse por estas vías, Stevenson comentó que tal vez sería bueno únicamente publicar, pero sin responder.

Cuando un fan se mostró preocupado por el efecto del odio hacia él y el estudio en general, Stevenson añadió que no deja que esto le afecte, sino que simplemente le sorprendió la cantidad, refiriendo que su comentario original era más bien en torno a como funcionaba el algoritmo de Twitter (X).

I think the wild way this algorithm amplifies and forces negativity upon you has me reconsidering my philosophy on telling devs to look or post here.



It’s a relentless onslaught that I cannot believe is good for anyone’s mental health nor representative. — James Stevenson (@JamesStevenson) August 14, 2026

Aunque su historial de juegos y colaboraciones con Marvel dejan ver la calidad del estudio, Hay que recordar que Insomniac Games no es nuevo en cuestión de controversias de videojuegos, como la del supuesto downgrade de Marvel’s Spider-Man que fans identificaron a partir de charcos de agua.

No obstante, en esta ocasión también tiene que ver mucho la situación en la que está Sony tras decidir que dejará de dar soporte al formato físico de juegos, que ha hecho que los jugadores aprovechen cualquier espacio y oportunidad de criticar a la compañía y probablemente algunos de ellos han encontrado una en el exclusivo de PlayStation 5.

The entire drama about this Wolverine clip has to be the fakest thing I've seen.



You can re-create this clip for every game in existence, including the best games ever, literally proves nothing lmao. https://t.co/VwDbmwe9GO pic.twitter.com/fE16wCH7UD — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) August 15, 2026

James Stevenson de Insomniac Games habló de la negatividad en torno a Marvel's Wolverine (imagen: PlayStation)

¿Estás de acuerdo con el miembro de Insomniac Games?, ¿qué te pareció el nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente