Tifa Lockheart es uno de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos y es por esto que a muchos les gustaría verla aparecer en más videojuegos como una invitada especial. Bueno, pues eso está cerca de suceder, puesto que próximamente llegará a Street Fighter 6 como personaje DLC del Año 4 del juego de peleas de Capcom

El anuncio se realizó durante Summer Game Fest 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. No es para menos, ya que durante años la comunidad había pedido que la icónica peleadora de Final Fantasy debutara en algún juego de peleas importante.

La presentación contó incluso con la participación de Naoki Hamaguchi, quien aseguró que el equipo de Square Enix colaboró con Capcom para crear una nueva versión del personaje.

De acuerdo con el creativo, Tifa fue “rediseñada como Tifa the Street Fighter” (o Tifa la peleadora callejera), una adaptación que conserva la esencia de la heroína de Final Fantasy VII mientras la integra al estilo de combate característico de la franquicia de Capcom.

Además, se confirmó que algunos elementos de su arsenal y movimientos estarán inspirados en distintas entregas de la serie Final Fantasy, aunque por ahora no se han revelado detalles específicos sobre su jugabilidad.

La filtración terminó siendo real

La llegada de Tifa no tomó completamente por sorpresa a los seguidores más atentos. Hace algunas semanas, el conocido filtrador Rnk_Clan compartió lo que supuestamente era la alineación completa del Pase del Año 4 de Street Fighter 6 y entre los nombres aparecía precisamente Tifa Lockhart.

Ahora sabemos que al menos esa parte de la filtración era correcta. Junto a Tifa también llegarán Yasmin, Arjun y Bosch como nuevos personajes descargables.

Capcom todavía no comparte una fecha de lanzamiento para la invitada de Final Fantasy VII, pero todo apunta a que será una de las incorporaciones más importantes que ha recibido el juego desde su debut.

Tifa se suma a una larga tradición de invitados en los juegos de pelea

La colaboración también continúa una tendencia cada vez más común dentro del género. Square Enix ya ha prestado varios de sus personajes a otras franquicias de combate en años recientes.

Por ejemplo, Noctis Lucis Caelum se unió a TEKKEN 7 en 2018, mientras que Clive Rosfield debutó en Tekken 8 en 2025.

Lo curioso es que durante años muchos fans de TEKKEN habían pedido precisamente a Tifa. Ahora, aunque no llegará a la franquicia de Bandai Namco, finalmente hará su debut en uno de los juegos de pelea más importantes del mercado.

Mientras tanto, Street Fighter 6 sigue creciendo. A finales de 2025, Capcom confirmó que el juego ya había superado los 6 millones de copias vendidas, consolidándose como uno de los títulos más exitosos de toda la historia de la serie.

¿Qué te pareció el anuncio? ¿Tifa era el personaje invitado que querías ver en Street Fighter 6? Cuéntanos en los comentarios.

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