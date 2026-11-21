Lo que debes saber:

Toby Fox anunció avances importantes en el desarrollo de Deltarune Chapter 6, pues ya cuenta con un borrador estructural completo que permite jugar la aventura de principio a fin

El proceso de localización y las primeras pruebas del Capítulo 6 ya comenzaron, aunque todavía es necesario pulir algunas escenas importantes y ciertos detalles de presentación

El desarrollo inicial de Deltarune Chapter 7 también ya comenzó. Fox compartió con su equipo los primeros borradores de la historia y los diálogos, aunque decidió pausar el trabajo adicional hasta que una mayor parte del juego esté terminada

Los seguidores de Deltarune tendrán que seguir teniendo paciencia antes de conocer el siguiente capítulo de la aventura. Como imaginarás, el desarrollo de un videojuego puede atravesar distintas etapas antes de estar listo para llegar al público.

Debido a esto, Toby Fox, creador de la franquicia, suele compartir novedades sobre el progreso de su proyecto mediante comunicados dirigidos a su comunidad. En esta ocasión, aprovechó una nueva actualización para hablar tanto del estado actual de la sexta entrega como de los primeros pasos de su sucesora.

Deltarune Chapter 6 ya se puede jugar de principio a fin

La noticia más importante es que Deltarune Chapter 6 alcanzó una etapa significativa de su desarrollo. De acuerdo con Fox, el juego ya cuenta con un borrador estructural completo que permite recorrerlo desde el principio hasta el final. Esto significa que todos sus mapas, eventos y combates ya existen dentro de la versión actual.

El desarrollador también señaló que el equipo debería haber comenzado los trabajos de localización y algunas pruebas preliminares para cuando los jugadores lean su comunicado. No obstante, todavía hay elementos que necesitan atención antes de avanzar hacia una fase de pruebas más exhaustiva.

En particular, algunas escenas importantes y detalles de presentación todavía no alcanzan el nivel de calidad que Fox busca para esta entrega. Incluso mencionó que existe un evento opcional que continúa dando problemas y prolongando el trabajo.

Aunque reconoció que se trata de un capítulo relativamente corto, el creativo dejó claro que no piensa acelerar el proceso únicamente para terminarlo cuanto antes. Su intención es ofrecer la mejor experiencia posible, por lo que el equipo necesitará más tiempo para pulir todos los detalles.

El Chapter 7 ya comenzó su desarrollo y Toby Fox tiene confianza en el proyecto

La actualización también incluyó las primeras noticias sobre Deltarune Chapter 7, aunque su producción apenas comienza. Fox explicó que ya leyó los eventos y diálogos de esta entrega al resto del equipo, pero decidió detenerse justo cuando la historia llegó a un momento crucial.

El motivo fue bastante curioso: el creativo les dijo a sus colaboradores que primero deben completar una mayor parte del juego antes de descubrir qué sucede después. Según comentó, todos estuvieron de acuerdo en que trabajar de esa manera resulta más divertido.

Por otra parte, los integrantes que terminaron sus responsabilidades en el sexto capítulo ya comenzaron a trabajar en el siguiente. Fox incluso expresó más confianza de la habitual, pues considera que esta vez tiene una idea mucho más clara de lo que está haciendo.

El desarrollador también recordó que el equipo ha crecido desde la producción del Chapter 4, pero eso implica que cada vez se necesita más tiempo para mantener el ritmo de trabajo y continuar desarrollando Deltarune.

Por ahora, no se compartieron fechas de lanzamiento para ninguno de los 2 capítulos. Fox prometió ofrecer otra actualización cuando termine la localización del Chapter 6, así que esa será la siguiente señal importante para quienes esperan continuar la aventura.

¿Qué esperas encontrar en los próximos capítulos de Deltarune? ¿Crees que Toby Fox conseguirá sorprender nuevamente a los jugadores con su historia? Cuéntanos en los comentarios.

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