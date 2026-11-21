Lo que debes saber:

ATLUS busca reducir el tiempo de espera entre los principales lanzamientos de la franquicia Persona, pues reconoce que los largos intervalos entre entregas anteriores han sido un problema para los fans

Kazuhisa Wada, productor de Persona Studio, confirmó que el equipo trabaja en diferentes iniciativas para acortar los periodos de desarrollo sin sacrificar la calidad de los juegos

El estudio analiza constantemente nuevas propuestas creativas para cumplir con las expectativas de la comunidad y mantener el nivel de calidad que caracteriza a la franquicia

Los seguidores de Persona saben que la paciencia es una virtud indispensable para disfrutar esta franquicia. Sus entregas principales suelen estar separadas por largos periodos, lo que deja a los jugadores con muchas preguntas sobre el futuro de la saga y cuándo podrán regresar a este universo de RPG. Aun así, ATLUS parece consciente de que esta situación no puede mantenerse para siempre.

La espera entre los juegos más recientes sirve como ejemplo. Persona 5 debutó originalmente en 2016, por lo que para cuando llegue su sucesor habrá transcurrido más de una década. Algo parecido ocurrió entre Persona 4 y Persona 5, cuyas fechas de lanzamiento también estuvieron separadas por varios años.

Ahora, Kazuhisa Wada, productor general de Persona Studio, compartió algunos detalles sobre los planes de la compañía y confirmó que ya contempla medidas para que los fans no tengan que esperar tanto por Persona 7.

ATLUS quiere reducir la espera entre los próximos Persona

En una entrevista publicada por SEGA SAMMY, Wada habló sobre el futuro de la franquicia y aseguró que el equipo está trabajando en distintas iniciativas para acortar el tiempo entre las próximas entregas principales.

“Estamos trabajando en varias cosas para asegurarnos de que no tengan que esperar tanto por la siguiente entrega como en el pasado”, comentó el productor. También explicó que constantemente consideran nuevas ideas y propuestas creativas para cumplir con las expectativas de la comunidad.

Wada destacó que la relación con los seguidores ha sido fundamental para el crecimiento de la propiedad intelectual durante sus 30 años de historia. Según explicó, los fans veteranos recuerdan detalles que incluso los propios desarrolladores pueden haber olvidado, por lo que ATLUS quiere mantener esa conexión y evitar decepcionarlos.

El creativo también señaló que los RPG de esta escala requieren mucho tiempo y una planificación cuidadosa. Cada elemento debe analizarse y perfeccionarse para conservar la calidad general de los proyectos. Por ello, reducir los periodos de espera no significa apresurar los desarrollos ni abandonar lo que hace especial a la serie.

Persona 6 sigue en desarrollo y no será el final de la franquicia

Respecto a Persona 6, Wada confirmó que continúa en producción y aseguró que el equipo quiere demostrar con el juego los resultados de todos los retos creativos que ha enfrentado hasta ahora. Aunque todavía existen pocos detalles que pueda compartir, afirmó que están creando algo mejor que sus trabajos anteriores y que sienten una gran satisfacción con el avance.

El productor también dejó claro que Persona 6 no representará el final de la franquicia. ATLUS quiere convertirla en una marca capaz de crecer durante los próximos 5, 10 años y más allá, mientras explora nuevas ideas y se adapta a las necesidades de cada época.

Por ahora, no hay una fecha de lanzamiento para Persona 6, aunque se espera que llegue en algún momento de 2027.

¿Crees que ATLUS conseguirá reducir los tiempos de desarrollo sin sacrificar la calidad? ¿Qué te gustaría ver en el futuro de Persona? Cuéntanos en los comentarios.

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