LO QUE DEBES SABER:

Ugly Within es un nuevo juego japonés de terror inspirado en Silent Hill y Fatal Frame , con criaturas sobrenaturales y escenarios tradicionales de Japón

Desarrollado por Yamaitachi y publicado por Serafini Productions, la historia gira en torno a la misteriosa familia Kamata y su mansión embrujada

La aventura se desarrolla desde la perspectiva de 2 personajes: Shu Onodera, capaz de percibir acontecimientos del pasado, y Reiko Miyama, una exorcista que combate las amenazas sobrenaturales

La jugabilidad combina exploración, acertijos y administración de recursos limitados para descubrir los secretos de la familia y sobrevivir

El terror japonés tendrá un nuevo representante con Ugly Within, un videojuego de supervivencia y horror psicológico que apuesta por escenarios tradicionales de Japón, entidades sobrenaturales y una historia en la que la diferencia entre los humanos y los monstruos desaparecerá.

El proyecto, que combina influencias de Silent Hill y Fatal Frame, fue anunciado por Serafini Productions, una distribuidora con sede en Tokio, y es desarrollado por el estudio independiente Yamaitachi. Su primer avance permite conocer parte de la ambientación de una antigua propiedad perteneciente a la familia Kamata, cuyo pasado esconde una serie de acontecimientos perturbadores y una misteriosa entidad venerada durante generaciones.

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Protagonistas con habilidades diferentes para enfrentar el horror

La historia de Ugly Within sigue a 2 personajes que tendrán que investigar los secretos de la familia Kamata, aunque sus habilidades los llevarán a enfrentar el peligro de maneras completamente distintas.

El primero es Shu Onodera, un personaje capaz de percibir rastros del pasado que permanecen en determinados objetos y habitaciones. Gracias a este don, podrá reconstruir acontecimientos que sucedieron dentro de la propiedad y encontrar pistas para resolver los misterios que rodean a sus antiguos habitantes.

Sin embargo, Shu no está preparado para enfrentarse directamente a las amenazas sobrenaturales. Su supervivencia dependerá del sigilo, la exploración cuidadosa y la resolución de acertijos. Además, sus visiones tienen una limitación importante: puede descubrir lo que ocurrió, pero no tiene la capacidad de cambiar los acontecimientos.

Por otro lado está Reiko Miyama, una exorcista que puede combatir directamente a las entidades que habitan en la residencia. A diferencia de Shu, su estilo de juego estará enfocado en confrontar a las criaturas y expulsarlas mediante rituales de exorcismo.

Una casa japonesa que esconde algo mucho peor que fantasmas

Otro de los elementos centrales de Ugly Within es su escenario. Los jugadores tendrán que recorrer una enorme residencia tradicional japonesa, compuesta por pasillos oscuros, habitaciones con tatamis y espacios subterráneos ocultos.

La exploración será fundamental para descubrir la historia de la familia Kamata, pero también representará un peligro constante. Los recursos serán limitados, por lo que administrar los objetos disponibles y prestar atención a las pistas que dejaron otras personas será necesario para sobrevivir.

El juego también plantea una historia que busca cuestionar la naturaleza de sus personajes y enemigos, con una narrativa en la que la belleza y la deformidad, así como lo humano y lo monstruoso, comenzarán a confundirse.

¿Cuándo sale Ugly Within y en qué plataformas?

Aunque todavía no cuenta con una ventana de lanzamiento, el estudio Yamaitachi confirmó que el proyecto está en desarrollo para PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

El título tendrá actuaciones de voz completamente en japonés, mientras que su interfaz y subtítulos estarán disponibles en inglés, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional.

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