La red de estudios de PlayStation es grande, aunque algunos claramente más importantes que otros. Uno de los que no tienen tanto renombre, pero que fue responsable de una franquicia de sigilo muy querida en los albores de la marca es Bend Studio. Hay buenas noticias para los fans que han esperado pacientemente su regreso, pues luego de casi 8 años de silencio el estudio de Oregon lanzaría un nuevo juego.

Bend Studio trabajó en varios títulos y los lanzó en la década de 1990, 2000 y 2010, pero curiosamente en todo lo que va de la década de 2020 no ha lanzado uno solo. La sequía comenzó después del estreno de Days Gone, la franquicia que debutó en PlayStation 4 en el lejano 2019.

Bend Studio lleva casi 8 años sin lanzar un nuevo juego

Eso no significa que el estudio no ha trabajado en nuevos proyectos. Se supo que tenía la intención de lanzar una secuela de Days Gone, pero PlayStation no dio luz verde, de acuerdo con el director del juego, Jeff Ross.

Gracias a reportes extraoficiales nos enteramos que luego Sony habría cancelado un juego como servicio que desarrollaba Bend Studio y a inicios de 2026 comenzaron a circular filtraciones que dejaban ver algunas animaciones del proyecto, supuestamente de nombre clave Mirror Pond.

Luego de estos golpes y algunos despidos, Bend Studio seguiría adelante con un nuevo proyecto y lo más interesante es que están más cerca de lo que crees.

¿Bend Studio trabaja en un nuevo Days Gone o Syphon Filter?

La información proviene de personas con conocimiento de lo que ocurre en el estudio interno de PlayStation que compartieron los primeros detalles de este proyecto secreto bajo la condición del anonimato en un reporte de MP1st.

Las fuentes no revelaron si se trata de una nueva IP, pero sí confirmaron que no será una secuela de Days Gone, por lo que los fans de Deacon St. John no deberían hacerse ilusiones de ver la continuación de la saga pronto.

El título cuyo nombre clave no se reveló tendría perspectiva en tercera persona, pero a diferencia de Days Gone incluiría elementos de multijugador cooperativo, sin que esto lo convierta en un juego como servicio, lo cual coincide con pistas que han salido a la luz recientemente. Sin embargo, no se especificó si el multijugador sería local o en línea, aunque casi podría darse por sentado lo segundo.

En este sentido, el próximo juego de Bend Studio sería más como The Last of Us, que si bien tuvo multijugador que formó una comunidad entrañable, era algo adicional a la experiencia principal enfocada en el jugador solitario.

El nuevo juego de Bend Studio se anunciaría y lanzaría en 2027 (imagen: Bend Studio, PlayStation, reddit, LEVEL UP)

El siguiente juego de Bend Studio llegará más pronto de lo que crees

Sorpresivamente, este proyecto “está avanzado en desarrollo” y el estudio norteamericano lo revelaría en algún momento de 2027, o por lo menos esos son los planes hasta ahora.

Lo mejor es que los fans no tendrán que esperar mucho tiempo para poder jugar lo que sea que Bend Studio anuncie, puesto que el lanzamiento del proyecto estaría agendado para ese mismo año.

Dicho esto, podríamos esperar que la revelación esté planeada para algún momento de la primera mitad de 2027 de forma que haya espacio para que Sony promocione el título y que se lance ya en los últimos trimestres del año.

No está de más decir que esta información es extraoficial, por lo que te invitamos a tomarla como tal, aunque también hay que decir que MP1st es un portal que ha demostrado tener fuentes confiables en el pasado.

¿Qué tipo de proyecto te gustaría que fuera el nuevo juego de Bend Studio? Cuéntanos en los comentarios.

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