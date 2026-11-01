Esta noche culmina la temporada espeluznante del año con la celebración de Halloween o Día de Brujas. Como es costumbre, millones de personas en todo el mundo no dejan pasar la oportunidad de convivir en esta festividad, como es el caso de un grupo de fans de Pokémon que grabaron las criaturas de Paldea en decenas de calabazas.

Por 9.º año consecutivo, el fan de Pokémon Adrian y sus amigos celebraron una vez Halloween con temática de los monstruos de bolsillo. En 2025 tocó el turno a los Pokémon de Galar principalmente, por lo que ahora fue el momento de la Generación IX, específicamente Pokémon Scarlet & Violet.

El oriundo de Toronto compartió el proceso en su canal de YouTube, It’s Adrian!. En el video, explica que comenzó con esta misión desde inicios de octubre, cuando preparó los diseños, que suele ser tardado. En esta ocasión los diseños de los poco más de 100 Pokémon le tomaron más de 60 horas.

Adrian y sus amigos por fin tallaron los 1025 Pokémon en calabazas

Eso no es todo, pues luego es necesario ir a comprar 130 calabazas y 3 días para dibujar los Pokémon en ellas para entonces proceder al tallado. Naturalmente, Adrian no lograría terminar esta tarea por su cuenta, pero como es costumbre sus amigos acudieron al llamado para tener las calabazas a tiempo para Halloween.

Como puedes ver, no hizo falta ningún Pokémon de Paldea, pues se tallaron todas las formas de Tatsugiri en una misma calabaza, todos los Pokémon Paradox, incluyendo aquellas criaturas exclusivas de las expansiones DLC The Teal Mask y The Indigo Disk.

Fans lograron grabar todos los Pokémon en calabazas tras 9 años de tradición (imagen: It's Adrian!)

Es importante mencionar que, a diferencia de lo que pasó con la Generación VI, esta vez no se incluyeron megaevoluciones, por lo que se dejó fuera todo contenido nuevo que presentó Pokémon Legends: Z-A. En cambio, se reservaron calabazas para versiones originales de Pokémon Pokopia, como Mosslax, y hubo un Ditto haciéndose pasar por calabaza.

La cuenta oficial de Pokémon es 1025, pero la verdad es que hay diferentes formas que elevan esa cantidad. Hubo algunas que incluso ocuparon su propia calabaza, por lo que, aunque Adrian no llevó la cuenta oficial, habría superado con creces esa cifra.

Hay que recordar que las calabazas que usa Adrian para esta celebración año con año no se desperdician, ya que luego de que se exhiben los últimos días de octubre se llevan a granjas, donde se les dan a cerdos y otros animales como alimento o se transforman en composta.

Adrian agradeció la ayuda que recibió de sus amigos para tallar en calabazas los más de 1000 Pokémon en los 9 Halloween pasados (imagen: It's Adrian!)

¿La tradición de Pokémon x Halloween de Adrian continuará?

Cuando Adrian comenzó con esta tradición (2018), todavía no salía Pokémon Sword & Shield, por lo que necesitaría muchos Halloween para grabar todos los Pokémon existentes. Si bien en los años pasados se lanzaron más juegos y ya son más de 1000 Pokémon diferentes (sin contar variaciones), gracias a que nunca se saltaron una edición, Adrian y sus amigos acaban de ponerse al corriente al festejar Halloween con Pokémon por 9.º año consecutivo.

“Creo que una de las cosas más divertidas que he hecho es embarcarme en una aventura chiflada con amigos. Y ésta ha sido una aventura muy chiflada que he podido cumplir con personas muy maravillosas”, comentó Adrián, agradeciendo al mismo tiempo a todos sus amigos que han formado parte.

Afortunadamente para Adrian y sus amigos, que disfrutan reunirse para celebrar Halloween con el tradicional grabado de calabazas, se espera que en 2027 The Pokémon Company lance los nuevos juegos de la línea principal de la serie: Pokémon Winds & Waves, por lo que estos fans canadienses tendría alrededor de 100 diseños de Pokémon que grabar en calabazas, lo que aseguraría que la tradición continuará para Halloween 2027.

Como Pokémon no es una franquicia anual o por lo menos no de juegos principales, habrá escasez de Pokémon nuevos, por lo que se desconoce qué pasará con esta tradición de Adrian, que no descarta que sea la última ocasión o por lo menos por el momento espera que el siguiente año no haya más porque quiere disfrutar unas vacaciones todo incluido para celebrar Halloween.

¡Enhorabuena a Adrian y sus amigos!

¿Qué te parece la celebración de Adrian que combina Pokémon y Halloween?, ¿qué diseño te agradó más una vez tallado en calabaza? Cuéntanos en los comentarios.

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