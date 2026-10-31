En meses recientes, Star Wars ha tenido una excelente racha en los videojuegos. Gracias a Star Wars Zero Company y Star Wars: Galactic Racer, la franquicia de Disney ha demostrado que aún tiene mucho potencial, así que sus fanáticos están a la espera de nuevos proyectos.

Hay un juego en particular que ha tardado más de lo esperado en llegar, pero que aún genera mucha emoción. Esto debido a que sus anteriores entregas dejaron la vara muy alta en cuanto a calidad y prestigio. Sin embargo, nadie sabe cuándo debutará ni cuándo será revelado.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de los informantes más confiables de la industria, acaba de compartir información interesante al respecto y son buenas noticias para quienes han esperado el título durante años.

Video relacionado: Star Wars: Galactic Racer | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Star Wars Jedi 3 sería revelado pronto, según Jason Schreier

La franquicia de Disney fue noticia recientemente debido al cierre de BioWare. Según reportes, Electronic Arts decidió apostar por Star Wars Battlefront 3 en lugar del nuevo Mass Effect, título que fue cancelado tras el fin de su estudio. Lo interesante es que el proyecto multijugador no sería el único juego de la popular IP espacial en camino.

Luego de muchos altibajos, la franquicia recuperó parte de su prestigio en los videojuegos gracias a Star Wars Jedi, subsaga enfocada en la aventuras de Cal Kestis. Desde 2023, Cameron Monaghan, actor que da vida al personaje, confirmó que una nueva entrega de la serie ya estaba en desarrollo, pero desde entonces no hemos tenido noticias.

EA se mantiene en silencio respecto a Star Wars Jedi 3, pero Jason Schreier asegura que muy pronto conoceremos el proyecto. En su más reciente reporte sobre BioWare, el periodista descartó que la tercera entrega de Star Wars Jedi tenga algo que ver con la cancelación de Mass Effect.

Supuestamente, el desarrollo de Star Wars Jedi 3, cuyo nombre oficial aún es un misterio, está en una fase avanzada. Debido a esto, Schreier está convencido de que EA y Respawn Entertainment revelarán pronto el primer vistazo al juego de acción y aventura.

Tras el debut de Star Wars Jedi Survivor, EA también confirmó que la tercera entrega de la saga ya estaba en desarrollo activo. Asimismo, reveló que será el juego que pondrá fin a la historia de Cal Kestis, personaje que se ha ganado el corazón de muchos fanáticos de la IP.

Las declaraciones de Schreier han generado especulaciones sobre cuándo será revelado el juego. Ahora, muchos creen que será uno de los anuncios estelares de The Game Awards 2026 y que en el evento podría confirmarse una ventana de lanzamiento para 2027. Sin embargo, son sólo teorías sin fundamento, pues el periodista no compartió más detalles.

La revelación de Star Wars Jedi podría ser inminente

¿Qué sabemos sobre Star Wars Jedi 3?

A pesar de que EA mantiene en secreto el proyecto, hay diversos rumores relacionados con Star Wars Jedi 3. De acuerdo con Tom Henderson, el juego nos presentará una nueva faceta de Cal Kestis, pues habría un gran salto temporal y veríamos al protagonista en una etapa más madura.

“Quiero decir, esto fue hace como 1 año o algo así, pero escuché que Cal iba a ser mayor en el juego, así que no sé si van a hacer un pequeño salto temporal o algo así”, afirmó el periodista.

Asimismo, se dice que Star Wars Jedi 3 será uno de los proyectos más importantes de las celebraciones del 50.° aniversario de la saga, que se celebrará en 2027. Por lo demás, no hay otras pistas sobre lo que ofrecerá este cierre de trilogía tan esperado.

La próxima aventura de Cal Kestis podría llegar en 2027

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Star Wars.

Video relacionado: Star Wars Jedi: Survivor: secuela perfecta - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Fuente