Halloween ya está aquí y no hay mejor forma de celebrarlo que con un buen juego de terror. Steam tiene una sorpresa para todos los usuarios de PC, pues está regalando un survival horror que demuestra el talento de los desarrolladores independientes de nuestra región.

Un pequeño estudio brasileño apostó por el género para ganarse un lugar en la industria, y sus juegos han tenido una excelente recepción en la tienda de Valve. Así que vale la pena aprovechar su más reciente oferta para conseguir gratis un título pixel art con reseñas muy positivas.

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Este juego de terror con un toque retro está disponible gratis en Steam

El estudio indie Black Hole Games ha explorado diversos géneros, pero sus últimos proyectos se enfocan en el terror. En 2024, la compañía brasileña sorprendió con el lanzamiento de un título episódico que, hasta ahora, ha recibido cientos de reseñas muy positiva en Steam.

Se trata de Asleep – Act 1, el capítulo introductorio a su franquicia de terror psicológico. El título te lleva al Brasil de los años 1990 para conocer la historia de Ana Lúcia, una chica que es presa de sus demonios internos. Al borde de la locura, deberás guiar a la protagonista por un viaje a lo largo de una “realidad inquietante”.

El título brilla por su estética pixel art, que le da un toque retro que seguramente agradecerás. Asimismo, su universo está plagado de referencia a aquellos años, así que si creciste en aquella década te sentirás como en casa.

Sus desarrolladores describen Asleep – Act 1 como una mezcla de las aventuras point and click del pasado con elementos survival horror. El título tiene una ambientación oscura y una particular mecánica donde la luz será tu salvación, pero de eso hablaremos más adelante.

Por ahora, lo importante es que sepas que Asleep – Act 1 está disponible gratis en Steam. Este primer capítulo se vende normalmente por $123.99 MXN, pero por tiempo limitado está disponible con 100% de descuento para todos los usuarios de la tienda de Valve.

Para conseguirlo y conocer la pesadilla de Ana, sólo debes visitar la página del juego en Steam y dar clic en el botón “Agregar a la cuenta”. Tienes hasta el próximo 2 de noviembre para conseguirlo. La promoción sólo te dará acceso al primer acto del juego, pero el segundo está disponible con descuento y el el último debutará pronto.

¿Qué ofrece Asleep: Act 1?

Asleep: Act 1 es un survival horror en toda regla. Primero debes saber que la protagonista está al borde de la locura y que la luz será tu mejor aliado. Deberás evitar la oscuridad el mayor tiempo posible, pues la ansiedad y los peligros de los entornos alterarán el estado de Ana.

Si pasas mucho tiempo en las sombras, entonces las pesadillas de la protagonista ser harán cada vez más peligrosas. En tu aventura, deberás resolver acertijos y escapar de horripilantes criaturas que te perseguirán a donde vayas.

Por ello, el uso de la linterna será esencial para sobrevivir, pues te ayudará a ahuyentar a los enemigos y a conservar la cordura. Por último, debes saber que los documentos y pistas que encuentres en tu camino son importantes, pues te ayudarán a resolver el misterio detrás del mundo en el que se ambienta Asleep: Act 1.

El título te ofrecerá una experiencia terrorífica en pleno Halloween

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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