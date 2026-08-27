El Presidente está listo para regresar al poder con una nueva aventura política. Tras varios meses con información sobre sus características, Tropico 7 finalmente reveló cuándo comenzará su siguiente mandato.

La nueva entrega de la franquicia de estrategia y simulación llegará con varias novedades para quienes disfrutan construir ciudades, administrar recursos y mantener contentos a sus ciudadanos. Claro, siempre bajo las particulares reglas de El Presidente.

Tropico 7 llegará pronto y estará disponible en Game Pass

Kalypso Media y Gaming Minds Studios confirmaron que Tropico 7 se estrenará el 28 de enero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

Una de las noticias más atractivas para los usuarios de Microsoft es que el título también llegará a Game Pass desde su lanzamiento.

Cabe mencionar que el juego se esperaba para este mismo año, aunque ahora quedó confirmado que los fans de la saga tendrán que esperar un poco más.

Aquí puedes ver el anuncio:

El Presidente podrá mover hasta montañas

Tropico 7 conservará la fórmula de construcción y administración que caracteriza a la franquicia, aunque incorporará nuevas herramientas para transformar las islas.

Una de las principales novedades será el terraforming, que permitirá eliminar montañas, crear playas e incluso formar nuevas islas. Así, los jugadores tendrán mayor libertad para diseñar sus territorios y construir ciudades de acuerdo con sus propios planes.

La entrega también contará con 5 mapas de campaña, además de 10 escenarios adicionales y más de 20 mapas sandbox. Si eso no fuera suficiente, un generador de mapas aleatorios ampliará todavía más las posibilidades para quienes quieran iniciar nuevas partidas.

La política será fundamental en el desarrollo de cada isla

La política tendrá un papel importante mediante una nueva Matriz Política, que permitirá conocer la posición de El Presidente y las opiniones políticas de los ciudadanos, por lo que las decisiones también afectarán la relación con las distintas facciones.

A esto se sumarán elecciones, discursos, decretos, relaciones internacionales y un sistema militar renovado, así que los jugadores tendrán mayor control sobre sus unidades para enfrentar rebeliones y amenazas extranjeras.

Por último, la aventura presentará a Victoria Guerra, una nueva rival que pondrá a prueba las habilidades políticas de El Presidente.

¿Te gustaría gobernar tu propia nación en Tropico 7? ¿Qué novedad te parece más interesante de esta entrega?Cuéntanos en los comentarios.

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