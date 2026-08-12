XBOX cumplirá una importante promesa y consentirá a sus fans que esperan el estreno de Gears of War: E-Day. Asha Sharma, jefa de la división de juegos de Microsoft, sabe que los jugadores quieren más productos y coleccionables de sus franquicias favoritas, así que prepara el lanzamiento de 2 controles edición especial inspirados en la saga de The Coalition.

Por medio de un comunicado, Omar Smith, encargado del área de accesorios de XBOX, reveló unos flamantes controles que capturarán la brutalidad de Gears of War: E-Day con sus geniales diseños. Adicionalmente, habrá una estación de carga para los mandos que también luce sensacional y que los fanáticos querrán tener en su colección.

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¿Cuánto costarán y cuándo debutarán los controles edición especial de Gears of War: E-Day?

Marcus Fenix y compañía regresarán pronto en una precuela que promete mucha acción. Gears of War: E-Day narrará lo ocurrido durante el Día de la Emergencia, en una historia emotiva y a la vez brutal. El título fue bien recibido en su reciente Beta multijugador, así que hay mucho entusiasmo por su estreno el próximo 6 de octubre.

XBOX sabe que Gears of War: E-Day es un lanzamiento sumamente importante para toda su comunidad, principalmente ya que será el primer juego exclusivo de XBOX Series X|S luego de que Microsoft abandonó parcialmente sus ambiciones multiplataforma.

Para que Gears of War: E-Day tenga el estreno que se merece, XBOX lanzará varios controles edición especial. El primero de ellos luce el Presagio Carmesí, el icónico logotipo de la franquicia, y tiene detalles grabados con láser para simular asfalto agrietado. Tiene botones de colores rojo y negros, así como una cruceta transparente que “reflejan la destrucción dejada tras el Día de la Emergencia”.

A partir de hoy, los fanáticos de la franquicia pueden reservar el control inalámbrico edición especial de Gears of War: E-Day. Estará disponible a a partir del 30 de septiembre en minoristas seleccionados a cambio de $89.99 USD.

Fans que esperan Gears of War: E-Day podrán comprar o diseñar su propio control edición especial

A partir del mismo día, los jugadores también tendrán la posibilidad de crear su propio control edición especial de Gears of War: E-Day. Gracias al programa XBOX Design Lab, disponible en ciertas regiones, será posible personalizar un mando con detalles inspirados en la franquicia. El diseño base consiste en una carcasa superior con una calavera sobre 2 Lancers cruzados, y los jugadores podrán modificar botones, gatillos, cruceta y otros detalles.

XBOX unió furzas con 8BitDo para completar esta nueva línea de controles con una base de carga temática de Gears of War: E-Day. El dispositivo tiene la licencia oficial de XBOX y una alienación magnética para que sea fácil acoplar los controles. Este dispositivo costará $39.99 USD, debutará el 9 de octubre y ya está en preventa.

La base de carga complementará la nueva línea de controles de Gears of War

Gears of War: E-Day y más juegos de XBOX estarán presentes en gamescom 2026

XBOX está celebrando su 25.° aniversario y aprovechará gamescom 2026 para consentir a sus fans. La compañía ya confirmó su asistencia a la feria alemana de videojuegos y, por supuesto, Gears of War: E-Day será uno de los grandes protagonistas. Los asistentes podrán jugar el nuevo título de The Coalition y conocer los controles edición especial.

La división de juegos de Microsoft estará presente en gamescom 2026 con más de 140 estaciones de juego para que sus fans conozcan 25 lanzamientos que vienen en camino, como Call of Duty: Modern Warfare 4, Fable, Minecraft Dungeons II, METRO 2039, STRANGER THAN HEAVEN y Alien: Isolation 2.

Además, se espera que XBOX tenga un par de anuncios en la Opening Live Night de gamescom 2026, evento organizado y presentado por Geoff Keighley.

Gears of War: E-Day será jugable en gamescom 2026

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