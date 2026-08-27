Los fans del anime tendrán una nueva oportunidad para disfrutar una historia de fantasía en la pantalla grande. Una popular franquicia japonesa prepara su llegada a los cines de México con una película que llevará a los espectadores a uno de sus arcos más esperados.

Se trata de The Irregular at Magic High School La Película - Arco de la sucesión de los Yotsuba, una nueva cinta basada en la franquicia creada a partir de las novelas ligeras de Tsutomu Sato. Lo mejor de todo es que la producción llegará a nuestro país con funciones en Cinépolis y Cinemex.

La película llevará a los fans al mundo de The Irregular at Magic High School

Si no conoces este anime, déjanos decirte que The Irregular at Magic High School se desarrolla en un futuro donde la magia dejó de ser un misterio y se convirtió en una tecnología utilizada por la sociedad. Además, la historia sigue a los hermanos Tatsuya y Miyuki Shiba, quienes ingresan a una prestigiosa escuela especializada en la formación de magos.

Para quienes ya conocen la franquicia, esta producción representa una nueva aventura protagonizada por los hermanos Tatsuya y Miyuki Shiba, por lo que la película continúa la historia de las temporadas del anime y adapta el arco conocido como Yotsuba Succession.

La trama lleva a los protagonistas hasta una reunión relacionada con el clan Yotsuba. Durante este encuentro se dará a conocer quién será la próxima cabeza del clan, situación que tendrá consecuencias para los personajes principales.

La cinta está dirigida por Jimmy Stone y cuenta con animación de Eight Bit, estudio que también ha trabajado en diferentes proyectos de la franquicia.

Los secretos de la familia Yotsuba finalmente saldrán a la luz.



The Irregular at Magic High School La Película - Arco de la sucesión de los Yotsuba - llega a Cinemex este 3 y 4 de noviembre. pic.twitter.com/WNhu96sPWv — Cinemex (@Cinemex) August 26, 2026

The Irregular at Magic High School llegará por tiempo limitado

El estreno mexicano será especialmente importante para los seguidores de la franquicia, pues permitirá disfrutar esta nueva historia en la pantalla grande. Además, su exhibición estará concentrada en fechas específicas, por lo que será necesario estar atentos a la cartelera.

Para ser específicos, Cinemex y Cinépolis anunciaron que el largometraje estará disponible como una función especial solamente el 3 y 4 de noviembre.

Cabe mencionar que la película tuvo su estreno original en Japón en mayo pasado y posteriormente comenzó su lanzamiento internacional.

Ahora, The Irregular at Magic High School La Película - Arco de la sucesión de los Yotsuba también tiene una cita con los fans mexicanos y solamente habrá que esperar unos pocos meses.

¿Planeas aprovechar estas funciones para ver la película en el cine? ¿Ya conocías The Irregular at Magic High School?Cuéntanos en los comentarios.

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