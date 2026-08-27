Durante los últimos años, LEGO y Nintendo han convertido a Super Mario en una de sus colaboraciones más importantes. No obstante, había un detalle que muchos fans esperaban desde el inicio.

Las minifiguras tradicionales de los personajes de Super Mario todavía no habían aparecido en la colección. Ahora, LEGO finalmente confirmó que esta situación cambiará muy pronto con una nueva línea que llegará para comenzar 2027.

Super Mario finalmente tendrá minifiguras de LEGO

LEGO reveló 8 nuevos sets de Super Mario que introducirán por primera vez minifiguras tradicionales de los personajes. La colección incluirá a Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Bowser Jr., Bowser, Koopa Troopa y otros habitantes del Mushroom Kingdom.

La propuesta también apostará por Mario Kart, pues varios productos incluirán vehículos inspirados en la popular franquicia de carreras. Entre ellos estarán karts para Mario, Luigi, Bowser Jr. y Bowser.

El set más grande será Fire Mario & Bowser’s Castle, el cual tendrá 850 piezas y recreará la fortaleza de Bowser, donde Fire Mario deberá ayudar a Peach a escapar. El producto tendrá un precio de $99.99 USD.

Otro detalle llamativo es la representación de Bowser. El personaje tendrá una figura de mayor tamaño, distinta a una minifigura tradicional, debido a las características únicas del villano.

Estos son los nuevos sets de Super Mario

Todos los productos llegarán el 1 de enero de 2027 y sus precios oficiales en Estados Unidos son los siguientes:

Mario’s Pipe Jump (72052) — $9.99 USD

Mario Kart: Racing with Mario (72054) — $14.99 USD

Mario’s Beach Adventures (72055) — $19.99 USD

Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle (72061) — $29.99 USD

Mario Kart: Luigi & Bowser Jr.’s Karts (72056) — $29.99 USD

Yoshi at Mario’s House (72057) — $39.99 USD

Mario Kart: Bowser’s Rumbling Kart (72058) — $59.99 USD

Fire Mario & Bowser’s Castle (72060) — $99.99 USD

Los productos ya aparecen en el sitio oficial de LEGO, aunque los pedidos anticipados todavía no están disponibles.

Por ahora, LEGO tampoco ha confirmado precios específicos para México. Será necesario esperar para conocer cuánto costará cada set en nuestro país.

Estaremos atentos para informarte sobre más novedades al respecto con esta colección que representa un cambio importante para LEGO Super Mario.

¿Te gustaría comprar alguno de estos nuevos sets de Super Mario? ¿Cuál de las minifiguras te emociona más? Cuéntanos en los comentarios.

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