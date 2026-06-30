Ahora que los videojuegos son más caros que nunca, no podemos darnos el lujo de desperdiciar las oportunidades para conseguir títulos gratis para nuestra colección. Por supuesto, Steam es la plataforma perfecta para hacerlo, pues continuamente tiene promociones de este tipo.

Si eres usuario de la tienda para PC, debes saber que puedes conseguir gratis un título de plataformas y acción en 2D inspirado en juegos como Celeste y la saga The Legend of Zelda. Su creador decidió regalarlo debido a que registró ventas muy pobres en la plataforma de Valve, así que ahora cualquiera puede conseguirlo sin costo.

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Título que vendió poco en Steam ahora está disponible gratis para todos los jugadores de PC

Lanzar un videojuego al mercado es como tirar una moneda al aire: nunca sabes cuáles serán los resultados. Por supuesto, los desarrolladores buscan que sus títulos sobresalgan y se conviertan en un éxito en plataformas como Steam, pero las cosas no siempre salen bien.

El desarrollador Volpanic! lanzó hace tiempo Greenhouse: Schism, con la esperanza de que llamara la atención de los amantes de los plataformeros y los juegos de acción en 2D. Desafortunadamente, el título vendió muy pocas copias en Steam, así que su creador decidió regalarlo.

De hecho, abandonó su estrategia de ofrecer Greenhouse: Schism como juego de paga y lo hizo free-to-play. De esta forma, cualquier usuario de Steam puede descargarlo y disfrutarlo gratis. El título está disponible sin costo desde ayer, 29 de junio, y se mantendrá así para siempre.

"El juego no se vendió bien y me alegraría más que alguien lo jugara a que alguien lo comprara, así que si lo juegas, dime qué te parece (...) Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que compraron el juego", escribió el creativo en un breve comunicado.

Greenhouse: Schism se volvió free-to-play y está disponible gratis en Steam

El desarrollador se disculpó con los jugadores que apoyaron y compraron el título, pues no los puede recompensar de ninguna forma. Si quieres conocer Greenhouse: Schism, basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma, se añadirá sin costo alguno a tu colección.

¿Qué ofrece Greenhouse: Schism?

Volpanic! describe su título independiente como un juego de plataformas y acción en 2D. Su estética y parte de sus mecánicas se inspiran en Celeste y en algunas entregas de The Legend of Zelda. Greenhouse: Schism te lleva al bosque de Acri, donde hay una enorme concentración de magia que debes investigar.

Te embarcarás en una peligrosa aventura para revelar los secretos del lugar y sus implicaciones para varios aquelarres. La protagonista de Greenhouse: Schism puede aprender diversos tipos de hechizos para derrotar a las amenazas que encontrarás en el camino.

En total, podrás explorar 6 zonas diferentes, cada una con su respectivo jefe a vencer. Al acabar la aventura, desbloquearás un modo New Game+, donde el reto será aún mayor. Volpanic! trabajó en solitario en todos los detalles del juego, excepto en los fondos, así que fue posible gracias al esfuerzo de prácticamente una persona.

El título gratuito de Steam se inspira en aclamadas franquicias de plataformas y acción

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