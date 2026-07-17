Electronic Arts confirmó todos los detalles de la Temporada 4 de Battlefield 6 que será una actualización marcada por el regreso del esperado combate naval y el legendario mapa Wake Island. Además, viene acompañada una colaboración oficial con Top Gun, nuevos mapas, armas, vehículos y funciones muy solicitadas por la comunidad.

La actualización estará dividida en 3 fases y llegará entre julio y septiembre tanto a Battlefield 6 como a REDSEC.

Battlefield 6 no deja de crecer

En un comunicado, EA destacó que Battlefield 6 ha evolucionado de forma importante desde su lanzamiento el pasado 10 de octubre de 2025. El juego ahora ofrece 15 mapas multijugador de 9 originalmente, mientras que su arsenal aumentó de 45 a 58 armas. Con la Temporada 4 se lanzarán aún más para ser en total 62. Además, el catálogo de vehículos seguirá creciendo y REDSEC recibirá nuevas zonas, modos y ajustes competitivos.

La guerra naval regresa en grande

La Fase 1, disponible el 21 de julio, abrirá las puertas de Pacific Front, una campaña ambientada en el Pacífico cuyo principal escenario será Tsuru Reef, el mapa más grande creado para Battlefield 6. Se trata de un enorme archipiélago que combinará playas, acantilados, islas, un hotel de lujo y antiguos búnkeres militares. Sin embargo, la gran novedad estará en el agua.

Por primera vez desde hace años, Battlefield volverá a apostar por el combate naval con un nuevo sistema dinámico de oleaje que afectará directamente las partidas. Las olas podrán utilizarse para ocultar maniobras, preparar emboscadas o sorprender al enemigo desde el mar.

Para aprovechar esta mecánica debutarán 2 nuevas embarcaciones: el RHIB será una lancha ligera para desembarcos rápidos que podrán operar hasta 4 soldados, mientras que el CB90 funcionará como un bote de patrulla ligeramente acorazado, equipado para enfrentarse a objetivos terrestres, marítimos y aéreos. Además, permitirá que los aliados reaparezcan directamente sobre la embarcación gracias a su rampa frontal.

La actualización también añadirá tres nuevas armas:

EF88 (rifle de asalto)

Bren 3 (carabina)

VSSM (rifle de tirador)

Desert Tech HTI (rifle francotirador)

Por otra parte, Ranked REDSEC recibirá cambios importantes para mejorar la experiencia competitiva, incluyendo ajustes al sistema de puntuación y modificaciones al equilibrio de vehículos.

Wake Island vuelve junto con Top Gun

La Fase 2 está programada para el 18 de agosto y traerá de regreso uno de los mapas más legendarios de toda la franquicia: Wake Island. Battlefield Studios explica que esta nueva versión conserva la esencia clásica, pero ahora fue rediseñada para aprovechar las capacidades técnicas del motor gráfico Frosbite y la dinámica de combate entre tierra, mar y aire.

Otra de las grandes sorpresas será la colaboración oficial con Top Gun. El crossover incorporará personajes, voces, aviones, cosméticos y modos especiales inspirados en la famosa franquicia cinematográfica. Lo principal será el modo Carrier Strike, una nueva versión del clásico asalto anfibio a portaaviones en la que dos equipos deberán coordinar infantería, vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves para destruir la nave insignia del enemigo. Un modo clásico entre clásicos.

Galería Battlefield 6 - Temporada 4: tierra, mar y aire

Asimismo, al juego se añadirán 2 jets de combates biplaza: F/A-81F Super Spectre y el F-74A Seacat. También llegará Fighter Sweep, una misión especial para Gauntlet centrada exclusivamente en combates aéreos. Durante el evento también será posible obtener cosméticos inspirados en Top Gun. Mientras tanto, REDSEC recibirá un enorme portaaviones explorable como nueva zona de interés dentro de Fort Lyndon.

EA también confirmó la llegada de 2 de las funciones más solicitadas por los jugadores: la primera son los lobbies personalizados, donde se podrán crear partidas privadas con administradores y control total sobre equipos y escuadrones. Además, el esperado modo espectador permitirá seguir las partidas desde distintas cámaras y perspectivas.

Battlefield quiere recuperar su identidad

Después de varias temporadas enfocadas principalmente en ampliar el contenido existente, la Temporada 4 representa un cambio mucho más ambicioso para Battlefield 6. El regreso del combate naval, los portaaviones y Wake Island recuerdan a las entregas más queridas por los fans de la saga.

Ahora solo queda ver si Battlefield Studios consigue que esta mezcla de guerra terrestre, marítima y aérea convierta a la Temporada 4 en la actualización que muchos jugadores llevaban años esperando.

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