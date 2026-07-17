Starfield debutó en 2023 como una de las grandes promesas de Bethesda. A 3 años de su estreno, 2 expansiones y varias polémicas, el RPG espacial sigue vigente y aún tiene un futuro prometedor, al menos eso es lo que prometió la compañía en un reciente comunicado.

Esta semana, el estudio de XBOX confirmó importantes proyectos, como Fallout 5, y reafirmó que el desarrollo de The Elders Scrolls VI sigue en marcha y que va muy bien. Bethesda dejó claro que está muy ocupado con estos importantes proyectos; sin embargo, prometió que Starfield seguirá vivo a largo plazo con más contenido y actualizaciones.

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Starfield recibirá más contenido, mejoras y actualizaciones

Para muchos fanáticos de los RPG, Starfield quedó a deber en varios de sus apartados y no fue la revolución que Bethesda prometió para los juegos espaciales. Por el contrario, el título cumplió con las expectativas de otros jugadores, sobre todo tras las mejoras que recibió con el lanzamiento de Terran Armada, su más reciente expansión.

A principios de este año, el título llegó a PlayStation 5 luego de la recepción mixta que tuvo entre los jugadores de XBOX Series X|S y PC. De acuerdo con varios reportes, las ventas en la consola de Sony fueron mediocres, pero aun así Bethesda quiere darle más soporte.

En su más reciente comunicado, el estudio reveló que Starfield ha registrado más de 17 millones de jugadores y ha acumulado casi 1000 millones de horas de juego. Por ello, el RPG espacial aún es “una parte fundamental” del futuro de la compañía.

Bethesda tiene planes para lanzar aún más contenido para el título, a pesar de que la mayoría de sus desarrolladores están ocupados en otros proyectos. El año 3 de Starfield incluirá aún más mejoras de jugabilidad, actualizaciones de contenido y nuevas historias que los jugadores podrán disfrutar a lo largo y ancho de los Sistemas Colonizados.

Todo esto será un simple preparativo para el lanzamiento de Starborn, un nuevo contenido que llegará en algún momento de 2027. Asimismo, Bethesda seguirá apoyando la creación de contenido generado por usuarios.

Starfield aún tiene futuro a pesar de que las prioridades de Bethesda son TES y Fallout

Bethesda confía en el futuro de Starfield

La compañía reiteró que Fallout, The Elder Scrolls y Starfield son los pilares de su futuro a largo plazo. A pesar de que sus franquicias clásicas causan más emoción y revuelo entre los jugadores, Bethesda está dispuesto a mantener vigente el RPG espacial por un buen rato.

De hecho, Todd Howard, creativo del estudio, cree que Starfield será tan recordado y querido como The Elder Scrolls y Fallout. Considera que las críticas iniciales no determinarán el futuro de la saga y que, al final, encontrará a su público objetivo que la apoyará durante años.

“Si nos remontamos a los inicios de The Elder Scrolls y Fallout, vemos que tienen ciertas similitudes. Y luego, encontramos un público que los aprecia”, explicó anteriormente el creativo. “Así que creo que es cierto que Fallout 76 y Starfield son, sin duda, creativamente diferentes a lo que habíamos hecho antes. Y realmente queríamos que fuera así. Cuando llevas haciendo un tipo de juego durante, en mi caso, 20 años, quieres probar cosas nuevas y aprender de la experiencia”.

Bethesda confía en que Starfield será tan exitosa como sus franquicias más consolidadas

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