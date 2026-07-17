Aunque Nintendo Switch 2 ya lleva más de un año en el mercado, el Nintendo Switch original continúa siendo una de las consolas más populares de la compañía. Eso explica por qué Nintendo podría seguir buscando formas de mantener la compatibilidad entre ambas generaciones.

Una patente recientemente publicada sugiere que la empresa japonesa está explorando el desarrollo de un nuevo Dock compatible tanto con la consola original como con Nintendo Switch 2. Por ahora, se trata únicamente de un registro de propiedad intelectual, por lo que no existe confirmación de que este accesorio llegue a las tiendas.

Un solo Dock para 2 generaciones de Nintendo Switch

La información fue compartida por Nintendo Patents Watch, que analizó la documentación presentada por Nintendo. Según el registro, el nuevo Dock sería capaz de identificar automáticamente si el usuario conecta un Nintendo Switch o un Nintendo Switch 2.

Esto resulta importante porque ambas consolas gestionan de manera distinta la negociación de suministro de energía mediante el estándar USB Power Delivery. Gracias a este sistema, el Dock ajustaría su comportamiento dependiendo del hardware conectado, sin necesidad de intervención del usuario.

La patente también indica que el accesorio modificaría varias de sus funciones de acuerdo con la consola detectada. En el caso de Nintendo Switch 2, ofrecería compatibilidad con el estándar USB 3, permitiría salida de video a mayor resolución y aumentaría la velocidad de rotación del ventilador interno.

Por otro lado, cuando se conectara un Nintendo Switch original, el Dock utilizaría el estándar USB 2, reduciría la resolución de salida de video y disminuiría la velocidad del ventilador para adaptarse a los requerimientos del sistema.

El ventilador también ayudaría a enfriar la consola

Otro detalle interesante de la patente es que el ventilador integrado no sólo tendría la función de mantener fría la base, sino que también ayudaría a disipar el calor de la consola mientras permanece acoplada.

Este sistema podría beneficiar especialmente a Nintendo Switch 2, cuyo hardware es considerablemente más potente que el de su predecesor y requiere una mejor gestión térmica durante sesiones de juego prolongadas.

Como ocurre con todas las patentes, es importante recordar que su existencia no garantiza el lanzamiento de un producto comercial. Muchas ideas registradas por las compañías nunca llegan a convertirse en dispositivos reales o terminan evolucionando antes de su presentación oficial.

Aun así, la posibilidad de un Dock compatible con ambas generaciones sería una solución interesante para quienes todavía utilizan un Nintendo Switch original y planean dar el salto a Nintendo Switch 2 sin tener que reemplazar todos sus accesorios.

¿Te gustaría que Nintendo lanzara un Dock compatible con ambas consolas? ¿Crees que este accesorio terminará llegando al mercado? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente