La era digital ofrece muchas ventajas y comodidades, pero también plantea multitud de problemas. Hoy más que nunca son evidentes los riesgos de almacenar información valiosa e incluso compras con un valor monetario real en cuentas intangibles que se pueden perder de la noche a la mañana por un error de seguridad o un hackeo.

Un creador de contenido sufrió de primera mano los peligros del formato digital, pues estuvo muy cerca de perder miles de dólares en videojuegos de XBOX y, más importante aún, datos personales invaluables. Esta historia tuvo un final feliz, pero su protagonista está inconforme con la forma en que se abordó el asunto.

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Jugador de XBOX casi pierde su cuenta de Microsoft por culpa de un hackeo

Hace un par de días platicamos el caso de Joshua Khane, un creador de contenido oriundo de Países Bajos que realiza transmisiones en vivo en Twitch. Mediante una publicación en redes sociales, expuso la difícil situación a la que se enfrentó y que casi le cuesta 25 años de información.

El usuario indicó que su perfil de Microsoft sufrió un hackeo. Al darse cuenta de lo que ocurrió, se puso en contacto con el sistema de atención a cliente de Microsoft con la esperanza de revertir la situación. El equipo de soporte confirmó que, efectivamente, la cuenta estaba comprometida.

Tras una revisión, la compañía detectó que los elementos de seguridad fueron modificados, presuntamente por los atacantes cibernéticos. El problema es que, a pesar de reconocer que el streamer era el propietario legítimo, los técnicos afirmaron que no podían hacer algo para recuperar la cuenta.

Así pues, la única “solución” fue eliminar el perfil. De esta manera, Joshua Khane aseguró en su post que perdió 25 años de datos y miles de euros gastados en videojuegos. Lo peor es que las fotos de bebé de su hijo también desaparecieron después de que se suspendió la cuenta de OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

“Todo porque Microsoft no pudo recuperar una cuenta comprometida. Una de las empresas más grandes de la historia no pudo hacer eso, así que simplemente eliminaron la cuenta como si nada. ¡Qué vergüenza!”, comentó con mucha molestia el creador de contenido en X.

El equipo de soporte le dijo a Joshua Khane quera imposible salvar su cuenta de Microsoft

Joshua Khane recupera su cuenta, pero aún tiene una queja para Microsoft

El caso del streamer ganó mucha visibilidad gracias a las redes sociales, y su publicación consiguió más de 80,000 likes en cuestión de días. Después de que esta historia se hizo viral, XBOX abordó púbicamente al escándalo y afirmó que se puso en contacto con el afectado para intentar restaurar el acceso a sus compras y perfil.

El pasado 16 de julio de 2026, Joshua Khane compartió un video de seguimiento en el que confirma que, afortunadamente, sí pudo recuperar su cuenta. De esta manera, salvó sus juegos digitales y las fotografías de su hijo. Aunque obtuvo lo que pedía, está molesto por la forma en que Microsoft manejó la situación.

En su video, el creador de contenido agradeció al equipo de soporte que le ayudó durante todo el proceso, pero lamenta que su caso se tuviera que hacer viral para que la compañía decidiera solucionar el problema. Además, recalca que muchas otras personas enfrentan escenarios similares y no encuentran solución.

Joshua Khane criticó el hecho de que, antes de que su historia causara revuelo en redes sociales, le dijeron que era imposible salvar su cuenta.

“Lo que más me molesta es que me dijeran que era irreversible. Hizo falta un tuit, o una publicación, con un par de millones de likes y mucha repercusión para que se pusieran en contacto conmigo. Sin ánimo de ofender a Microsoft, porque la gente que me ayudó fue muy amable. Pero me compadezco de quienes no tienen la oportunidad de recuperar su cuenta, porque sé que no soy el único”, comentó el streamer.

Por último, el usuario asegura que le parece un poco “turbio” toda esta situación. “No es que no puedan recuperar tu cuenta, sino que no lo harán si eres un donnadie. Y yo no soy nadie, pero mi tuit se hizo viral”.

El usuario logró recuperar su cuenta de XBOX hackeada, pero está molesto por la respuesta de Microsoft

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