Los fans de los roguelike y los juegos de plataformas ya tienen otro título que seguir de cerca. Flying Rat Studio anunció oficialmente Pit Panic, un nuevo proyecto que apostará por acción rápida, trampas letales y niveles generados automáticamente para ofrecer partidas distintas en cada sesión.

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El juego llegará en julio a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam, Epic Games Store y GOG. La propuesta mezcla plataformas, físicas y exploración dentro de templos inspirados en la cultura azteca.

Desde el primer vistazo, queda claro que el estudio busca un ritmo intenso. La idea principal será escapar hacia la superficie mientras todo el escenario se derrumba a tu alrededor. Cada salto y decisión importará.

Un gancho será la clave para sobrevivir

Uno de los elementos principales de Pit Panic será un misterioso gancho multifuncional. Esta herramienta permitirá excavar bloques, columpiarse entre zonas peligrosas y activar secretos escondidos dentro de cada nivel.

El sistema de físicas tendrá un papel importante en la experiencia. Los jugadores podrán alterar elementos del entorno para crear nuevas rutas o eliminar amenazas. Por ejemplo, será posible convertir arena en vidrio o usar puentes como armas improvisadas.

La velocidad también será esencial. El estudio promete situaciones donde habrá que tomar decisiones en segundos mientras el escenario se llena de trampas y enemigos.

Aquí puedes ver el trailer:

Cada partida cambiará por completo

Flying Rat Studio confirmó que el juego incluirá más de 1,000 niveles diseñados manualmente. Estos escenarios se combinarán de diferentes formas para que cada intento sea distinto.

Además, habrá 4 biomas con estilos visuales propios, enemigos únicos y acertijos ambientales diferentes. La idea es mantener la sensación de descubrimiento constante mientras los jugadores avanzan hacia la salida.

Otro detalle interesante es que los usuarios podrán crear sus propios niveles para desafiar a otros jugadores. El componente competitivo también incluirá tablas de tiempo y retos diarios con recompensas especiales.

Un género que sigue creciendo con ideas cada vez más creativas

Los roguelike de plataformas viven uno de sus mejores momentos. En los últimos años, varios estudios independientes encontraron formas interesantes de combinar acción rápida, exploración y sistemas aleatorios para crear experiencias muy adictivas. Ahora, Pit Panic quiere abrirse camino con una propuesta enfocada en físicas, velocidad y escenarios interactivos.

Por ahora, el proyecto luce bastante prometedor gracias a su estilo visual colorido y su enfoque lleno de intensidad. Será interesante descubrir si logra convertirse en una de las sorpresas independientes más llamativas del verano.

¿Crees que Pit Panic puede convertirse en uno de los indies sorpresa del año? Cuéntanos en los comentarios.

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