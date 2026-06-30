Un nuevo rumor asegura que The Legend of Zelda: Twilight Princess llegará a Nintendo Switch 2 con mejorasPor Dan Villalobos el
Un conocido filtrador volvió a hablar sobre el futuro de la saga y asegura que una versión mejorada del clásico estaría en camino para la consola de Nintendo
Los rumores sobre el regreso de los juegos clásicos de The Legend of Zelda llevan varios años circulando. Durante mucho tiempo, los jugadores esperaron que Nintendo anunciara versiones de The Legend of Zelda: The Wind Waker y The Legend of Zelda: Twilight Princess para Switch. Eso nunca ocurrió, pero ahora una nueva filtración volvió a encender la conversación.
El responsable es Nash Weedle, un filtrador con un historial irregular. Aunque algunas de sus predicciones resultaron equivocadas, recientemente acertó con la fecha de un Nintendo Direct, por lo que sus declaraciones volvieron a llamar la atención de la comunidad.
The Legend of Zelda: Twilight Princess sería el elegido para volver
En un video reciente, Nash Weedle aseguró que Nintendo prepara una nueva versión de The Legend of Zelda: Twilight Princess para Nintendo Switch 2. Según explica, se trataría de una edición basada en la versión de Wii U, aunque incluiría mejoras y contenido adicional.
El filtrador comentó que anteriormente pensaba que Nintendo sólo relanzaría estos juegos si podía ofrecer algo más que un simple port. Ahora considera que Nintendo Switch 2 permitiría agregar suficientes novedades para justificar ese lanzamiento.
Estas fueron sus declaraciones traducidas al español:
“Hasta hace poco no había escuchado nada sobre Twilight Princess, pero parece que una nueva versión podría llegar en algún momento."
También explicó lo siguiente:
“Hace tiempo mencioné que no esperaba ni Wind Waker ni Twilight Princess si no podían añadirles algo extra. Ahora, con Switch 2, eso es posible. Sobre Twilight Princess, he recibido rumores bastante sólidos de que está en camino."
Por ahora, Weedle no explicó cuáles serían esas supuestas novedades, por lo que todo permanece como una simple especulación.
The Legend of Zelda: The Wind Waker seguiría sin avanzar
El filtrador también habló sobre The Legend of Zelda: The Wind Waker. De acuerdo con su información, ese proyecto habría quedado en pausa y actualmente estaría “en el limbo”.
Desde hace años existen reportes y rumores sobre versiones para Switch de ambos juegos, pero Nintendo nunca confirmó oficialmente su existencia. Incluso después del lanzamiento de Nintendo Switch 2, la compañía sigue sin anunciar el regreso de estas aventuras.
Como ocurre con cualquier filtración, conviene tomar esta información con cautela. Nash Weedle tiene algunos aciertos recientes, pero también un historial con rumores que nunca terminaron convirtiéndose en realidad. Habrá que esperar a que Nintendo haga un anuncio oficial para saber si Link volverá a recorrer Hyrule en esta entrega.
¿Te gustaría volver a jugar The Legend of Zelda: Twilight Princess en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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