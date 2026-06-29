Los remakes son una parte integral de la industria, y ciertamente muchos son excelentes e incluso dejan en vergüenza a las versiones originales. Con esto en mente, siempre hay emoción cuando una compañía anuncia que un clásico volverá con una versión modernizada. Y sí, parece que Uncharted: Drake’s Fortune pudo tener un relanzamiento para PS5.

La entrega original de la franquicia de Naughty Dog está lejos de ser la preferida de los fanáticos, pero es muy importante porque sentó las bases para lo que vendría después en las secuelas. Y aunque aún es divertido, es innegable que es el título que peor envejeció de toda la serie.

Así pues, resulta normal que algunos jugadores nostálgicos pidan el regreso del juego de 2007 en forma de remake. ¿Acaso eso es posible? De acuerdo con un informante, dicho proyecto estuvo en la mesa de planeación e incluso se propuso a Sony, pero aparentemente se dejó a un lado.

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Naughty Dog habría elegido The Last of Us Remake en lugar de Uncharted

Esta información proviene del dataminer y youtuber Michael Kemp, autor del documental que profundiza en la versión de Amy Hennig de Uncharted 4. Durante una charla reciente con el podcast Sacred Symbols, el creador de contenido habló sobre el hipotético remake de la primera entrega de la serie.

De acuerdo con el influencer, Naughty Dog se propuso hacer una nueva versión de Uncharted: Drake’s Fortune en algún momento de 2018 o 2019. Se dice que la compañía unió fuerzas con Visual Art Support Group, un equipo de Sony que se dedica a brindar apoyo al resto de los estudios, para materializar el proyecto.

Michael Kemp, también conocido simplemente como Thekempy, señala que los desarrolladores rehicieron la escena cinemática en la que Nate y Elena deben saltar en paracaídas después de sufrir un ataque en el avión de Sully.

El analista de datos afirma que Naughty Dog rehizo dicha secuencia con los gráficos de Uncharted 4 como prueba, y presentaron dicha demostración ante PlayStation. Si bien se desconoce si Sony dio luz verde al proyecto o rechazó la idea, el youtuber señala que fue el propio Naughty Dog quien decidió dar marcha atrás. ¿El motivo? El proyecto era más complicado de lo que pensaban.

“No sé si les dieron el visto bueno o no, pero luego se dieron cuenta de que Uncharted 1 necesitaba modernizarse un poco más en cuanto a los niveles y las escenas clave. Así que dijeron: ‘no, no haremos eso, haremos uno que necesite menos modernización’. Y así fue como terminaron con el remake de The Last of Us”, comentó Thekempy.

El informante señala que desconoce si Naughty Dog tiene la intención de retomar el susodicho remake de Uncharted: Drake’s Fortune, pero se muestra optimista y afirma que no le resultaría extraño que “lo intentaran de nuevo”.

Naughty Dog trabajó en un remake del primer Uncharted, pero prefirió rehacer The Last of Us

Un nuevo Uncharted podría estar en los planes de la compañía

El remake de The Last of Us recibió muchas críticas en su momento, pues un sector de la comunidad consideraba que era innecesario. Así pues, la supuesta revelación de que Naughty Dog decidió rehacer la aventura de Joel y Ellie porque requería menos trabajo resulta, cuanto menos, curiosa.

Dicho esto, es importante recalcar una vez más que estas declaraciones carecen de confirmación oficial y, como tal, deben tomarse con un rumor. Al menos por ahora, Naughty Dog aún no se pronuncia sobre la posibilidad de hacer una nueva versión del antiguo exclusivo de PlayStation 3.

Eso sí, vale la pena señalar que la información de Thekempy coincide con un reporte previo del periodista Jason Schreier de Bloomberg. Adicionalmente, se encontraron referencias a una supuesta versión modernizada de Uncharted en los archivos internos de The Last of Us.

De cualquier forma, recomendamos tomar estos informes con mesura. Se sabe que actualmente el estudio tiene las manos llenas con Intergalactic: The Heretic Prophet, su próxima gran producción AAA que sigue sin fecha de estreno; sin embargo, un creativo de la compañía sugirió a principios de año que otro proyecto también podría estar en desarrollo.

Uncharted: Drake's Fortune tuvo un remaster para PlayStation 4

Pero dinos, ¿te gustaría ver un remake de la entrega original de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Uncharted: Drake’s Fortune y el resto de la serie si visitas esta página.

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