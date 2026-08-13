Duskfade debuta con reseñas positivas y un precio muy accesible en consolas y PC: el juego de acción y plataformas inspirado en la era del PS2 tiene 20% de descuento en SteamPor Víctor Rosas el
El título del estudio español Weird Beluga se define como una aventura clockpunk
Pese al estado de la industria, se mantienen las sorpresas y en el momento menos esperado hay lanzamientos que llaman la atención por sus calificaciones, pero también por su precio.
Tal es el caso de Duskfade, juego de acción, aventura y plataforma del estudio español Weird Beluga, distribuido por Fireshine Games, que debutó hoy con buenas calificaciones y un precio muy accesible.
Por si no fuera suficiente, el título tiene descuento en Steam para que más jugadores conozcan su propuesta inspirada en la era de los juegos de aventura y plataformas en 3D del PlayStation 2.
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¿Qué es Duskfade y cuáles son las primeras impresiones?
Duskfade es una aventura en 3D ambientada en un mundo de estética clockpunk, donde los jugadores tendrán que enfrentarse a combates exigentes, superar secciones de plataformas y explorar escenarios que van desde bosques etéreos hasta reinos submarinos y enormes desiertos. La propuesta combina exploración y acción mientras el protagonista busca descubrir los secretos de una antigua civilización.
La historia sigue a Zirian, quien debe emprender una peligrosa misión después de que el mundo quede sumido en una noche eterna y su hermana sea atrapada en una misteriosa Torre del Reloj por la Desesperación. Para salvarla y restaurar el equilibrio del tiempo, deberá descubrir los secretos de los Maestros Relojeros.
Durante su viaje, Zirian contará con una espada mecánica transformable y la compañía de Cuckoo, un peculiar compañero mecánico. Estas herramientas serán fundamentales para enfrentarse a los enemigos y superar los diferentes obstáculos mediante ataques, deslizamientos, saltos y un gancho que permitirá desplazarse por los escenarios.
En las primeras horas tras su lanzamiento y tras el levantamiento del embargo para reseñas, Duskfade registró buenas calificaciones en Metacritic y OpenCritic
¿En qué plataformas está disponible y cuánto cuesta?
En estos tiempos en que las grandes compañías debaten si cada videojuegos debe costar $70, $80 dólares o más, Duskfade va contracorriente y debuta con un precio accesible, además de tener descuento en su versión de PC en Steam.
Weird Beluga y Fireshine Games lanzaron su juego de aventura en 3D por $29.99 dólares en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.
En Steam, además, cuenta con 20% de descuento por lanzamiento y ese precio estará disponible durante las primeras 2 semanas.
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